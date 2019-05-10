24 года назад, 10 мая 95-го в Таджикистане впервые была введена национальная валюта – рубл. Она продержалась 4 года, уступив затем свое место нынешнему сомони.
В честь этих дат мы собрали интересные факты о таджикских деньгах.
Таджикистан последним обзавелся своей валютой
После распада СССР, как и многие другие государства постсоветского пространства, Таджикистан использовал советские рубли. Скоро все бывшие советские республики стали переходить на свою валюту, но в Таджикистане началась гражданская война, и стране было не до этого.
В итоге советские рубли здесь были в обращении до 1994 года, на смену им пришли российские рубли, и только в мае 1995 года в Таджикистане появилась своя первая валюта – «рубл», который был похож на советские деньги не только названием, но и дизайном. Такие рублы ходили в республике до 2000 года, пока не появился сомони.
Таким образом, на постсоветском пространстве Таджикистан ввел свою валюту даже позже, чем непризнанная Республика Приднестровье.
Дизайн таджикских сомони разработали в Германии
В 1999 году Национальный банк Таджикистана поместил заказ на предприятии Giesecke & Divirent (Германия) на изготовление национальной валюты, символизирующей историческое прошлое и современную культуру таджикского народа. Новую валюту было решено назвать в честь основателя таджикского государства Исмоила Сомони (849 - 907 гг.) сомони, разменную единицу – дирам.
На купюрах сомони изображены портреты выдающихся деятелей современности и прошлого таджикского народа, а также изображения архитектурных и исторических памятников Таджикистана, предметов прикладного искусства и быта таджикского народа.
Таджикские монеты чеканили в Санкт-Петербурге
Металлические монеты – дирамы и сомони - вошли в оборот в Таджикистане в 2001 году. Они были отчеканены на предприятиях Санкт-Петербургского монетного двора. Позже чеканку своих монет Таджикистан стал заказывать на предприятии Казахстанский монетный двор.
Некоторые памятники, изображенные на таджикских сомони, готовятся к сносу
Сегодня в Таджикистане в обращении ходят купюры достоинством в 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 сомони. На обратной стороне двух из них – 3 сомони и 100 сомони - изображены душанбинские здания, которые готовятся к сносу: здание таджикского парламента (на 3 сомони) и здание президентского дворца (100 сомони).
Кстати, на лицевой стороне банкноты в 1 сомони на карте Таджикистана не выделены границы Хатлонской области (юг страны), а силуэт, обозначающий Таджикистан, на карте земного шара размещен в районе Южного Афганистана.
Портрет президента Таджикистана предлагали поместить на сомони
В 2016 году директор филиала ГУП «Таджиксугурта» в Шахринаве (запад страны) Шариф Каримов предложил выпустить банкноты достоинством 1000 сомони с изображением президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Он отметил, что именно благодаря Рахмону во всем мире узнают Таджикистан и таджиков, и именно благодаря усилиям главы государства удалось остановить войну в Таджикистане, избежать голода и вернуть беженцев на родину.
«Таджикистан должен учитывать заслуги Лидера нации и основателя мира и единства и выпустить в обращение банкноту номиналом 1000 сомони с изображением президента», - сказал Каримов. Однако это предложение осталось без ответа.
Таджикские сомони редко подделывают
В феврале 2017 года Национальный банк Таджикистана сообщил, что на денежном рынке страны появилась крупная партия поддельных купюр достоинством в 100 сомони. Тогда было установлено, что фальшивые купюры изготавливаются за пределами Таджикистана, откуда и ввозятся в республику. В Национальном банке отмечали, что по сравнению с другими странами, крупных случаев подделки сомони до этого года было обнаружено совсем немного.
У таджикской валюты нет своего символа
В сентябре 2015 года Национальный банк Таджикистана объявил о начале конкурса на разработку символа сомони, который должен был завершиться к началу октября этого же года. Однако закончился он безрезультатно, до сих пор символом национальной валюты Таджикистана является обычное сокращение - буква «с».
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