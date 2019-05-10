Количество кредитных организаций в Таджикистане из-за кризиса в банковской системе за последние четыре года сократилось почти в два раза. Об этом 10 мая, выступая на встрече с работниками финансовой, налоговой, таможенной и банковской сферы страны сообщил президент Эмомали Рахмон.

"До начала банковского кризиса, то есть в 2014 году, в стране функционировали 137 кредитных организаций, а в 2018 году их количество снизилось до 79 организаций», - подчеркнул президент.

Он отметил, что Национальный банк страны отозвал лицензии ряда кредитных организаций, которые обанкротились или же не функционировали. Больше других лицензии потеряли микрофинансовые организаций, число которых с 125 в 2012 году снизилось до 62 единиц в 2018 году.

Также глава государства упомянул об отзыве лицензий у двух проблемных банков и о спасении двух системообразующих банков от неминуемого банкротства посредством правительственной поддержки.

"К сожалению, - сказал президент, - несмотря на поддержку правительства страны, ситуация с двумя банками ("Таджиксодиротбанк" и "Агроинвестбанк", - прим. «АП») не улучшилась".

Основными причинами кризиса в этих банках президент назвал присвоение ответственными лицами денежных средств и выдачу близким людям банковских кредитов без залогового обеспечения.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что Генпрокуратурой в отношении работников «Агроинвестбанка» и других лиц, совершивших присвоение кредитных средств, возбуждено 68 уголовных дел по факту присвоения 40 миллионов сомони.

В результате проверки деятельности «Тоджиксодиротбонка», по словам президента, Генпрокуратурой возбуждено 60 уголовных дел по факту присвоения 65 миллионов сомони. В частности, по его словам, девять уголовных дел возбуждены в отношении должностных лиц банка за незаконную выдачу кредитов и присвоение денежных средств.

"Несоблюдение принципов корпоративного управления и низкий уровень квалификации и опыта специалистов банковской сферы послужили причиной падения доверия населения к банковской системе", - отметил президент.

Нацбанку президент поручил принять необходимые меры по совершенствованию системы банковского контроля и соблюдению пруденциальных норм со стороны кредитных организаций.

Кроме того, регулятору поручено принять меры для укрепления финансового состояния банков, повышения качества корпоративного управления, уменьшения степени рисков и снижения неактивных кредитов, привлечения иностранных инвестиций, а также по подготовке специалистов банковской сферы и повышению уровня их квалификации.

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