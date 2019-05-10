Четверо детей погибли и пятеро получили ранения в результате взрыва фугаса в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал.
По словам представителя полиции, группа детей подорвалась на придорожном фугасе, который был установлен боевиками для атаки на афганских силовиков. Возраст погибших не сообщается.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города.
Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
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