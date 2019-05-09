22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Это известие всколыхнуло весь советский народ, и все, как один, встали на защиту своего Отечества.

Около 300 тысяч выходцев из Таджикистана ушли на фронт в 1941-1945 годах. Тогда население республики составляло около 1,25 миллиона человек. Около 100 тысяч из них пали в боях. 55 тысяч бойцов были награждены орденами и медалями, 64 воина получили высшее звание — Героя Советского Союза.