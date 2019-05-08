В Санкт-Петербурге 6 мая открылся памятник Герою Советского Союза, казахской девушке-снайперу Алие Молдагуловой, а мы подумали и решили, что ведь этой почети достойны и многие таджикистанцы – герои Великой Отечественной войны.

Монумент, посвященный Герою СССР Алие Молдагуловой, расположен в одном из скверов по одноименной улице в Санкт-Петербурга. Скульптурная композиция из бронзы высотой 3 метра установлена на постаменте из розового гранита. На нем выбиты имя героини и накладная звезда героя. На обратной стороне постамента – краткое описание ее подвига.

Создание памятника стало возможным благодаря общим усилиям правительства Санкт-Петербурга, посольства Казахстана в России, акиматов Актюбинской и Атырауской областей. Автором проекта выступил известный казахский скульптор Едиге Рахмадиев.

Cоветская девушка-снайпер Алия Молдагулова. Фото: Moscow-Live.ru

Алия Молдагулова родилась в 1925 году в ауле Булак (Актюбинская область Казахстана). До начала Великой Отечественной войны девушка жила и училась в Ленинграде. Во время ВОВ служила снайпером в 54-й отдельной стрелковой бригаде 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта, обезвредив более 70 солдат и офицеров противника. Погибла в начале января 1944 года во время проведения Ленинградско-Новгородской операции. В июне того же года Алие Молдагуловой было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Подобной почести, на наш взгляд, достойны и многие сыны Таджикистана, проявившие героизм в боях за освобождение городов и сел России, Украины, Белоруссии, других республик бывшего Союза, а также стран Восточной Европы.

Последний бой Хамзалиева

Исмаил Хамзалиев родился в 1920 году в поселке Самгар Ходжентского района. До войны был учителем. Когда фашистские войска напали на Советский Союз, учитель Хамзалиев пришел в военкомат, но его все-таки оставили в школе – детей надо учить и в военное время.

Но 22 июня 1942 года, ровно через год, как началась война, учитель Хамзалиев надел солдатскую шинель. В артиллерийской части основательно освоил противотанковую пушку. А летом 1943-го он, уже младший сержант, заместитель наводчика орудия истребительно-противотанковой батареи 79-й танковой бригады Центрального фронта на Курской дуге.

5 июля 1943 года гитлеровцы обрушили на нашу оборону мощный удар. Часть, в которой служил младший сержант Хамзалиев, оказалась на острие вражеского наступления – севернее села Молотычи Фатежского района Курской области. Несколько дней шли здесь ожесточенные бои. Бойцы батареи противотанковых орудий отражали в день по нескольку атак вражеских танков и пехоты, проявляя исключительное мужество и геройство.

Исмаил Хамзалиев

8 июля артиллерийский расчет младшего сержанта Хамзалиева находился на одном из наиболее ответственных участков обороны. Противник подверг позиции артиллеристов сильной бомбежке с воздуха, а потом бросил в атаку свои танки. Они шли прямо на орудие Исмаила, стреляя на ходу. Расчет Хамзалиева встретил вражеские танки метким огнем. Передний танк загорелся. Но тут же замертво упал у орудия наводчик. Тогда к панораме встал сам командир расчета. Исмаил прицеливался хладнокровно, и на поле боя вспыхнул второй танк противника. Третья вражеская машина буквально напоролась на выстрел орудия. С перебитой гусеницей она повернулась бортом к артиллеристам, и вторым снарядом Исмаил окончательно добил ее.

10 июля гитлеровцы повторили атаку на этом участке. Артиллеристы не дрогнули, бились не на жизнь, а на смерть.

Но наступил момент, когда у орудия остался один Хамзалиев – из строя вышли все номера расчета. Исмаил сам заряжал орудие, сам наводил его и посылал в фашистов снаряд за снарядом. Разорвавшийся рядом вражеский снаряд вывел из строя пушку Исмаила. Отважный артиллерист бросился к соседнему орудию, расчет которого полностью вышел из строя, и стал бить по танкам из этой пушки. Хамзалиев был ранен, но, истекая кровью, продолжал вести огонь и подбил еще два вражеских танка.

Тяжелораненного героя подобрали на поле боя санитары, но спасти его жизнь не удалось. 19 августа 1943 года Хамзалиев ушел из жизни.

Высоко оценивая ратный подвиг верного сына таджикского народа, Президиум Верховного Совета СССР посмертно присвоил Исмаилу Хамзалиеву звание Героя Советского Союза. Он навечно остался в списках личного состава воинской части.

Помнят героя войны и в Таджикистане, на родине ему установлен бюст.

Более 300 тысяч выходцев из Таджикистана были призваны в годы Великой Отечественной Войны на фронт. Около 100 тысяч из них пали смертью храбрых в сражениях. 54 посланца из Таджикистана получили звание «Герой Советского Союза».

Бессмертный подвиг Эрджигитова

Туйчи Эрджигитов родился 10 ноября 1921 года в кишлаке Булок ныне Аштского района Согдийской области.

Получив начальное образование, работал чабаном и рабочим на строительстве Большого Ферганского канала.

Туйчи Эрджигитов был призван в Красную Армию 12 декабря 1941 года. На фронт попал в июне 1942 года. Во время боя 5 октября 1943 года в районе деревни Смердыня Тосненского района Ленинградской области автоматчик 1064-го стрелкового полка 54-й армии Волховского фронта красноармеец Туйчи Эрджигитов, закрыв собой амбразуру дзота, позволил своей роте наступать. Воодушевленные подвигом Туйчи Эрджигитова, сослуживцы, поднявшись в атаку, отбросили противника назад.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом геройство и мужество красноармейцу Туйчи Эрджигитову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Туйчи Эрджигитов похоронен в братской могиле в городе Любань Ленинградской области. Одна из улиц в этом городе названа именем Героя.

Саидкул Турдыев. Жизнь, отданная за Украину

Саидкул Турдыев родился 15 июля 1912 года в кишлаке Ханабат Балджувана в крестьянской семье.

Был народным комиссаром земледелия Таджикской ССР. В 1933—1935 служил в рядах Красной Армии. С началом Великой Отечественной войны был призван в Красную Армию в 1942 году, на фронте — с июня 1943 года.

Саидкул Турдыев

В ночь на 2 октября 1943 года командир пулемётной роты 342-го стрелкового полка (136-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт) лейтенант С. Турдыев в числе первых в батальоне форсировал Днепр в районе острова Казачий, расположенного на южной окраине столицы Украины города Киева.

Заменив выбывшего из строя командира батальона, возглавил бой на плацдарме. Пал смертью храбрых в бою 3 октября 1943 года. Похоронен в городе-герое Киеве на Байковом кладбище.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года Саидкулу Турдыеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

МЕЖДУ ТЕМ

В Минске до сих пор бережно хранят память о Герое Советского Союза Домулло Азизове.

В 2010 году средней школе № 35 г. Минска присвоено имя Героя СССР Домулло Азизова. Данная школа находится на минской улице Азизова. Свое гордое название улица получила в честь сына таджикского народа, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза 1943 года. На этой же улице в ноябре 1976 года установлена мемориальная доска в честь героя.

11 сентября 2013 года в 100-ю годовщину со дня рождения Домулло Азизова в средней школе №35 города Минска прошло открытие бюста и музея Герою.

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Во время войны Домулло Азизов особо отличился при форсировании Днепра в Лоевском районе. Командир пулеметного расчета Азизов 15 октября 1943 года в составе десантной группы в числе первых переправился через реку, ворвавшись во вражескую траншею. Уничтожив группу автоматчиков противника, Азизов и его однополчане удерживали позицию и помогли основным силам перейти Днепр.

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