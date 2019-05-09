"Бессмертный полк" Таджикистана. Таджикистанцы рассказали о подвигах своих дедов
08:24, сегодняАвтор: Asia-Plus
Фото: коллаж Asia-Plus
В преддверии Дня Победы мы объявили об акции и попросили наших читателей присылать фотографии своих родственников, участников боевых действий, сделанные как во время войны, так и в довоенный и послевоенный периоды.
Таджикистанцы откликнулись на призыв и прислали нам фотографии, многие – с описанием подвигов своих отцов и дедов.
"Мой дедушка Агарков Гавриил Дмитриевич начал военную карьеру под Халхин-Голом, где Советские войска противостояли японцам. После этой военной операции и умелому командованию переправами танковых рядов через реку он был лично представлен к награде и званию майора. Звезды по рассказам деда он "обмыл" в ставке Жукова. Именно эти воспоминания я с детства слышал каждый раз, когда деда приглашали на школьные утренники и когда дети приходили с классом к нам домой. Дальше даже я мало что слышал. Для меня ребенка слова контразведка, СМЕРШ, прикрытие мало что значили. Дед встретил победу в звании подполковника и замкома ТуркВО. Моя бабушка Агаркова Екатерина Григорьевна была классической женой полка, которая была всегда с мужем, куда бы его не отправили. Родилась в Туркменской ССР. Во время войны трудилась в тылу помогая советской армии побеждать врага. Работала связистом. Далее были российские города, потом был Казахстан, где родилась моя мама. И только в 1957 году семья приехала в солнечный Душанбе. Поселились в домах барачного типа, на месте которых сейчас стоит национальная библиотека. Дедушку отправили готовить кадров в ТСХИ (нынешний Аграрный универсистет) на военную кафедру. Я все детство провел там и лично видел как уже давнишние выпускники в первых числах мая в обязательном порядке приходили с поздравлениями. В советские годы именно военная кафедра Сельхозуниверситета была самой передовой в стране. Деду много раз предлагали ее возглавить, но видимо он понимал, что лучше передавать бесценный опыт, чем заниматься бюрократией. А передавать было что. Лекции по тактической подготовке, контратакам и контнаступлениям. Разведка и контразведка. Он табельной оружие сдал только в 90м. А на кафедру ходил до 2004 года. Тогда ему было 88 лет! И я буду всегда помнить и гордиться своим Великим для меня Дедом, который 9 мая будет в строю в "полку"! И передам вечную память своим детям!"
Агарков Гавриил Дмитриевич
"Мой дед - Абдиев Хаджи, 1918 г.р. Звание: ефрейтор Место призыва: Куйбышевский РВК, г. Ташкент" (Nargis Abdieva)
"Лейтенант Ашур Шерматов в августе 1942, вскоре после окончания Фрунзенского пехотного училища, попал в 1003 полк 279 стрелковой дивизии, включенной в состав 43 армии Калининского фронта, и вплоть до своего ранения (полученного всего за три дня до нового, 1943г.) прошел с ним самые тяжелые его бои. «Убитых мы не хоронили,- рассказывал ветеран.- Их было так много, а сил не оставалось… Их в своих стрелковых окопчиках постепенно засыпало землей при разрывах. Выносить с поля разрешали только тяжело раненых, и только санитарам, которых я в том бою так ни одного и не увидел. Попробуй это сделать за них – вполне предсказуемые последствия по приказу №227! С кормежкой было скверно: пока прорывались к нашим ребятам, окруженным под г.Белый, да и потом, когда сами в окружение попали, жевали одни сухари. Вот с боеприпасами проблем не было – в избытке брали у убитых. Помню, в этом бою убило весь пулеметный расчет нашего Максима, и пробило кожух на стволе. Дополз до пулемета и начал стрелять, как учили в училище, короткими очередями, чтобы не перегревался. Ничего - отбились!»… Вскоре Ашура ранило: пуля, попав в левую часть груди, вышла навылет, раздробив лопатку. В госпитале записали как «легкое ранение» - ведь навылет же! Два месяца в эвакогоспитале в «ситцевой столице» России, г.Иваново – и снова фронт, до нового ранения, в марте 1944г. Но те первые бои под г.Белым – остались самыми памятными своей тяжестью и кровью. После войны Ашур Сафарович не любил вспоминать о тех событиях: «Там о геройстве никто не думал, это была просто тяжелая работа, пот, голод и кровь»… (Гафур Шерматов)
"Мой отец дошел до Берлина" (Sharofat Saidova)
"Мой дедушка подполковник Шумилин Виктор Степанович 1914 г.р. Призван на войну в августе 1941 года, закончил в апреле 1945 в Венгрии на озере Балатон. Летчик-бомбардировщик. Награжден двумя орденами Красной звезды, орденом Красного знамени, орденом Александра Невского, медалями За боевые заслуги, За взятие Кенигсберга и др. Воевал с французским полком эскадрильи Нормандия-Неман. В 1975 году в Душанбе состоялась его встеча с бывшим командиром этого полка генералом Пьером Пуйядом. Вспоминали боевых товарищей... До конца жизни служил в авиационном полку, базирующемся в поселке Айни ТаджССР. Умер в мае 1991 года". (Olga Shumilina )
"Николай Иванович Миронов, капитан 1 ранга, служил на Дунайской флотилии. Освобождал Будапешт и Вену. Награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны 1 степени, двумя орденами Красного знамени, Болгарским орденом Александра Невского 4 степени с мечами, присвоено звание почетного гражданина Болгарии, Румынским орденом, медалями "За боевые заслуги", "За трудовую доблесть" и многими другими". (Михаил Петрушков)
Подполковник Айрапетянц Иван Григорьевич. Родился 7 июля 1905 г. в г. Чарджоу, Туркестан, Российская империя. С апреля 1938 по сентябрь 1940 - прокурор Хорезмской области УзССР. С сентября 1940 по декабрь 1941 - помощник прокурора УзССР. С декабря 1941 по апрель 1942 военный прокурор 96 отдельной узбекской стрелковой бригады. С апреля 1942 - военный прокурор 81 кавалерийской дивизии 4 кавалерийского корпуса (Сталинградский, Южный и Юго-Западный фронты). С мая 1943 до июля 1945 являлся помощником военного прокурора 2-го Украинского фронта. С августа 1945 заместитель военного прокурора войск МВД Среднеазиатского округа МВД СССР. С июля 1950 заместитель военного прокурора Литовского пограничного округа. С декабря 1953 по октябрь 1959 являлся старшим помощником прокурора Туркестанского военного округа
"Мой дедушка Хамид Ашрапов родился в 1922 году в Худжанде. С декабря 1941 года начинается боевой путь участика Великой Отечественной войны Харида Ашрапова. Он принимал участие в боях под Москвой, в освобождении Донбасса, в изгнании фашистов из Польши, в формировании Одера и штурме Берлина. Многими наградами отмечены его боевые и трудовые подвиги. Он был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны, орденом Славы третьей степени, медалями «За боевые заслуги«, «За Одер, Ниссу и Балтику", "За взятия Берлина", "За победу над Германией"," Ветеран труда ", одиннадцатью грамотами Верховного Главнокомандующего, Почетной грамотой Верховного Совета Таджикистана, грамотами городских организаций. Мы все навсегда запомним его жизнелюбие, честное отношение к труду и к людям труда, верность фронтавому братству, стремление и умение воспитывать лучшие качества в людях -и в собственной семье и на работе, на всем большом жизненном пути, который довелось ему пройти. Светлая память о Хамиде Ашрапове, прекрасном человеке, воине и труженике, навсегда сохранится в наших сердцах! " Мы гордимся своим Дедом! (Мастона Рахимова)
"Азизов Салох Азизович 05.08.1924 год рождения. Ушёл на фронт командиром отделения в августе 1942 года, после окончания училища, где готовили бойцов танково-истребительского батальона. Был распределён во 2-ю гвардейскую армию, 87-ю стрелковую дивизию, 264 полк. Прошёл всю войну. Дошёл до Берлина". (Дилрабо Абдурахманова)
Аминбеков Киргизбек, 12-05-1924 - 27-01-2002 (Umed Rahmonov)
Шогунов Вазирбек, 1927 год рождения. Родился в Ваханском районе, кишлак Зугванд, ГБАО Таджикской ССР. В детстве остался сиротой, учился в Хорогском интернате. Он очень хотел попасть на войну, но возраст ему не позволял: в октябре 43 года ему было 16 лет, он подделал себе документ, что страше на два года, и ушел на фронт. Воевал на Втором Украинском фронте под командованием Ватутина. Дважды был ранен. Имеет много наград в том числе две медали за отвагу.
"Одинаев Сергей Дмитриевич (Абдусаттор) родом из Пенджикента был призван на фронт в 1939 году. С начала ВОВ воевал против фашистов и по 1946 г участвовал в восстановление городов Кавказа. Участвовал в освобождении Кавказа, Закавказье, городов Сталинграда, Владикавказа, Грозный, Нальчик, Туапсе, Краснодарский и Ставропольские края, города Киев, Харьков, Ростов. От рядового солдата артиллерийского 136 полка Белорусского военного округа служил до командира орудии дивизии , помощника командира взвода и 642 батареи специальной дивизии военного округа Тбилиси. В одной разведке, когда плыли через реку Абдусаттор Одинаев начал тонуть и командир заметив что не умеет плавать спас его. В другом бою командир Орлик Сергей Дмитриевич был ранен и Абдусаттор Одинаев вынес его. Они дали слово, что если кто из них погибнет другой возьмет его имя. В бою погиб командир и выполнив обещанное слово в дивизии взял документы на имя Одинаев Сергей Дмитриевич. За заслуги награжден орденами Великая Отечественная Война, Красное знамя труда , Красная звезда, ордена Почетного знака и медалями... Вернувшись в Таджикистан окончил с отличием педагогический институт имени Шевченко и высшую партийную школу. До конца своей жизни он 60 лет трудился во благо народа. Вечная память и низкий поклон всем тем кто освободил человечество от фашизма". (Зебунисо Каримова)
Халик Халназаров (Ситора Карими)
Мой дед, Индыков Гавриила Афанасьевич, ветеран ВОВ комиссован по ранеию, моя бабушка втеран-работник тыла Левкова Анастасия Малафиевна, брат моего деда Индыков Борис Афанасьевич - кавалер ордена первой степени ВОВ за подвиг в боях за Будапешт. (Татьяна Гофман)
Мой любимый дедушка Юсупов Аваз. Год рождения: 1913. Место рождения: Таджикская ССР, Курган-Тюбинская обл., Ушел на фронт от Душанбинский РВК, 01.01.1941 (Mahbuba Yusufi)
Черных Зинаида Дмитревна 19.04.1928г уроженка.г Лысьва Пермский край. Во время войны работала 13-летней девченкой на заводе КА 700 сварщиком-фрезеровщиком, выпускала для "Катюш" снаряды. С 1959 года жила в Таджикистане до 2009 года, поднимала колхозы - приехала по камсомольской путевке. (Ирина Наврузова)
Мой дед - Абдукодиров Мирзоодил (Икром Охонов)
Исмоил Зафарович Ульмасов (Бахтиер Саттори)
"Одилов Олимбой. Мой дедушка. СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!!!" (Saida Olimova)
"БОБОЖОН 1941 год, декабрь месяц. До Берлина воевал, в 1944 году попал в плен. Был в лагере. После войны через 15 лет вернулся домой, в 25 лет ушёл на фронт, в 40 лет вернулся. Низкий поклон БОБОЖОН помним, любим Вас". (Медьвежонок Умка)
"Гвардии подполковник медицинской службы, персональный пенсионер Республики Таджикистан, организатор акушерско-гинекологической службы Таджикской ССР Петрушкова-Аванесьянц Нина Хачатуровна и Гвардии старший сержант, разведчик, один из основателей филолого-исторического факультета ТГУ им. В.И.Ленина, профессор русской филологии Петрушков Виктор Степанович" (Михаил Петрушков)
"Кудратов Билол, участник ВОВ, служил в военно-морском флоте, на подводной лодке! Года службы с 1938 по 1945 год" (Юлия Донаева)
"Наш дедушка и бабушка: Ашуров Фато дошёл до Берлина, возвращаясь с фронта привёз с собой жену - фронтовичку тыла Попову Нину Павловну, в годы Великой отечественной войны она работала на Ульяновском военном заводе". (Елена Фатоева)
Кизилов Абутроб (Mansur Sainazarov)
"Моя бабушка Расулова Раджабгул- она была женой Героя Советского Союза Амиршоева Сафара". (Бободжон Каландаров)
Неъматов Ахтам (Рано Гайбуллаева)
Ахмедов Кабир Ахмадович. (Исмоил Ахмедов)
"Базарбаев Джура. Ушел на фронт 1941г., погиб в марте 1943г. под Смоленском, захоронен в братской могиле г. Гагарин" (Рано Вахидова)
Урунов Абид Урунович (Назира Нематова)
Пулатов Махмуд (Sitorabonu Nabieva)
"Обидова Наҷмия участник ВОВ, родилась в знатной семье в Истаравшане ( Уратюбе). Аслонов Ислом участник ВОВ тоже родился в Истаравшане (Уратюбе) Обидова Начмия вместе со своим супругом Аслоновым Исломом в годы войны усердно служили в Тылу. В то время он был председателем джамоата, а она учительницей. Она также была активным участником борьбы по ликвидации безграмотности по северу Таджикистана. Их основной задачей и целью была обеспечить фронт продуктами питания и тёплой одеждой. Они трудились и боролись сутками напролет, чтобы своевременно обеспечить наших фронтовиков. Их близкие и родные тоже не вернулись из Фронта, и каждый раз когда они вспоминали годы войны, плакали часами и рассказывали своим внукам истории из их жизни во времена ВОВ. Но Обидова Начмия и Аслонов Ислом прожили достойную жизнь, воспитали 8 детей. Аслонов Ислом ушел из жизни в 85 лет Обидова Начмия ушла из жизни в возрасте 100 лет. Но она видела всех своих внуков, правнуков, и пра правнуков. Имея 8 детей, 25 внуков, 56 правнуков и 12 праправнуков, считали себя самыми богатыми и счастливыми людьми, которым удалось увидеть 4 поколения после себя. В свою же очередь все близкие и родные любят, гордятся, помнят и ценят их как достойных детей своей родины. Низкий им поклон и всем остальным участникам ВОВ, благодаря всем им, сегодня мы дышим спокойно и живём". ( Sitorabonu Nabieva)
"Самиев Хайдар родился в г. Самарканд в 1925 г. Участвовал в ВОВ в составе 509 сп 236 сд 3 Украинского Фронта. Автоматчик роты автоматчиков, в одном из боев был ранен, после прохождения лечения вновь отправился на фронт".
"Азимов Маматкул - родился в г. Самарканд в 1915 г. Участвовал в Советско-финской войне. Пропал без вести в начале ВОВ"
"Азимов Мустафокул - родился в г. Самарканд в 1920 г. Участвовал в ВОВ в составе 961 с.п. 8 штурмовой с.д. Автоматчик, воевал с 15 марта 1943 по 10 июля 1944. Находясь в разведке в тылу противника нарвались на дзот, где получил пулевое ранение в лобно-височную область и был комиссован".
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