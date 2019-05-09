История о том, как работали фронтовые операторы, которые рисковали на войне зачастую больше солдат, как погибали, не выпуская из рук кинокамеры и как потом осмысливали увиденное – в нашем материале.

Таджикистанцу Маматкулу Арабову было всего 22 года, когда он, после окончания операторского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии, попал в 1943 году на Первый Украинский фронт,в котором служил до завершения войны, пройдя с киноаппаратом до Бреслау (Вроцлав).

В своих воспоминаниях Арабов пишет, что фронтовые кинооператоры работали вдвоем и его напарником был Анатолий Павлов. Вверенной им машине, кузов которой был оборудован будкой, в полевых условиях могли привести в порядок после съемок кинокамеру, перемотать пленку, проявить куски проб снятого материала. Возвращаясь во фронтовую группу, оформляли материалы, упаковывали для отправки в Москву, в ЦСДФ. Там они обрабатывались, их просматривали и по усмотрению редакции использовались в специальных выпусках, фильмах и киножурналах, либо хранили в «портфеле» до поры до времени.

Кинорепортажи с линии боевых действий, которые снимал Маматкул Арабов периодически выходили в киножурнале «Новости дня» Центральной студии документальных фильмов. Со временем он также стал сооператором известных документальных фильмов «В Верхней Силезии» (режиссер Иосиф Посельский, 1945) и «Берлин» (режиссер Юлий Райзман, 1945), в которые также вошли отснятые им кадры военной кинохроники.

Отснятые материалы фронтовых кинооператоров хранят в себе историческую память о Великой войне. Сама специфика работы фронтовых операторов вынуждала их рисковать жизнью и подставляться под вражеские пули, больше чем солдат, так как последний мог среагировать на ту или иную опасность и принять меры безопасности.

Фронтовой оператор, бегущий в атаку вместе с бойцами и снимающий их на ходу, включив камеру, до ее остановки уже не мог думать ни о чем ином, кроме того, чтобы снять хорошо. Чтобы иметь хороший обзор, чтобы наиболее выразительно снять боевые действия, фронтовому оператору приходилось выбирать наиболее простреливаемые, наиболее опасные точки съемки, подыматься в окопы в полный рост, чтобы в упор снять вражескую атаку.

Среди кинематографистов, ушедших на войну, самые большие первые потери понесли фронтовые документалисты. За годы войны из всех операторов и работников фронтовых киногрупп погиб каждый четвертый, а ранен был каждый второй. Из двухсот пятидесяти семи фронтовых кинооператоров не вернулось из этой кровавой войны 33 человека.

Свыше 3,5 млн. метров пленки было снято за годы Великой Отечественной войны фронтовыми операторами. Кадры, которые сняли фронтовые операторы, никогда не состарятся и они вошли в мировую киносокровищницу.

Эксгумация общей могилы и разоренные деревни

«Даже краткий перечень фронтовых работ Маматкула Арабова мог бы засвидетельствовать, что он, постоянно находясь в боевых порядках частей, двигаясь вместе с ними, давал правдивый репортаж с поля боя. Его вело стремление быть всегда впереди, видеть все, успеть снять самое главное, самое важное», - писал журналист-фронтовик Олег Соболев в своем интервью с оператором «Фронтовая камера Маматкула Арабова».

Кенан Кутуб-заде (слева) и Николай Быков. 1943 год музей ЦСДФ

Под городом Кременец Арабов снимал эксгумацию общей могилы для расследования злодеяний гитлеровцев. За Днестром он увидел и запечатлел на камеру изрытые снарядами поля и дороги, разорённые деревушки и под городом Кременец ров с телами 300 убитых младенцев. Вот тогда он осознал особенно глубоко всю меру ответственности кинооператора, фиксирующего для истории войны подобные факты.

Особенно неизгладимые воспоминания остались у Арабова о периоде завершающих действиях советской армии и наступлении Первого Украинского фронта на Сандомирском плацдарме.

В этот период при распределении фронтовых операторов для съемок в ударных армиях самый молодой оператор попал во фронтовую киногруппу с опытными операторами Владимиром Сущинским, Владимиром Быковым – будущими - Героями Советского Союза и другими киножурналистами.

Маматкул Арабов в своем монтажном листе к отснятым материалам о Висло-Одерской операции писал: «…момент преодоления позиций врага танками… Подавление его оборонительных огневых позиций… Идет обстрел…Поединок с вражескими самоходками «Фердинандами»…У траншеи противника – группа автоматчиков с подкативших мотоколясок, бегут через траншеи… К санитарам подползает старший лейтенант Нуженков, он медик, делает впрыскивание раненому прямо на поле, возле траншеи… санитары уносят того на носилках…».

Борис Соколов в Берлине, 1945 год музей ЦСДФ

Сжатая аннотация, но за ней скрываются страшные будни войны. Все, что было в этот период снято операторами Первого Украинского фронта вошло в кинофильм «В Верхней Силезии».

«Мы сняли около пяти тысяч метров пленки о злодеяниях фашистов»

19 января 1945 года Маматкул Арабов со своим напарником Анатолием Павловым с частями фронта переходит границы рейха в районе Розенберга-Крайцбурга. Свой первый киноматериал о боях в Германии Маматкул Арабов с Павловым Анатолием назвали «Юго-западнее Бреслау».

В своих воспоминаниях Маматкул Арабов вспоминает о своих фронтовых товарищах – кинооператорах Кенане Кутуб-заде и Александре Воронцове, которые в этот период были первыми кинооператорами, которые фиксировали фашистские злодеяния в концентрационном лагере Освенцим – чудовищной фабрике смерти, где гитлеровцы умертвили более 4-х миллионов ни в чем неповинных людей со всей Европы, в том числе немало советских военнопленных. Он приводит воспоминания К.Кутуб-заде:

«…перед уходом фашисты угнали многих заключенных в глубь Германии, но в лагере оставалось более 5000 больных стариков, детей, женщин. Эсэсовцы согнали их на площадь, открыли пулеметный огонь. Многие погибли. Я снимал как наши врачи оказывали помощь раненным. В течение 45 дней мы сняли около пяти тысяч метров пленки о злодеяниях фашистов здесь…».

Маматкул Абдукадырович Арабов (05.03.1921-25.12.1999) - ветеран и инвалид Великой Отечественной войны, фронтовой кинооператор 1-го Украинского фронта, заслуженный деятель искусств Узбекской ССР, кинорежиссер-документалист. Родился в Бухаре в семье известных финансистов, торговцев каракулем и основателей одних из первых банков в Бухаре - братьев Джурабека и Ходжимира Арабовых. Семья Маматкула Арабова в 1932 г. переехала в Душанбе. После окончания школы он проучился в начале в строительном техникуме (1938-1939 гг.), а после в 1939 году был направлен на учебу на кинооператорский факультет Всесоюзного Государственного Института кинематографии (ВГИК) в Москве, который окончил в 1943 г. Еще студентом он поработал осветителем киностудии «Москфильм», ассистентом Алматинской кинохроники и ассистентом оператора Сталинабадской (Душанбинской) киностудии. После окончания киноинститута Маматкул Арабов приступил к работе военным корреспондентом Центральной Студии документальных фильмов в Действующей Армии I-го Украинского Фронта, снимая материалы для летописи Великой Отечественной Войны. Он был не только первым и единственным фронтовым кинооператором из Таджикистана, но и стоял у истоков таджикского документального кино. Доктор искусствоведения, академик Российской Академии образования, киновед и ректор ВГИКа Владимир Малышев называет Маматкула Арабова крупнейшим таджикским мастером документального кино.

На этих материалах Центральная студия документальных фильмов создала фильм «Лагерь смерти Освенцим». Съемки операторов приводились как свидетельские показания на Международном суде над фашистскими главарями в Нюрнберге. Уже в 80-х годах ХХ века Маматкул Арабов способствовал в память о фронтовом товарище, чтобы легендарная кинокамера Кутуб-заде была передана в Самаркандский историко-культурный музей-заповедник.

Между, тем Арабов и Павлов получают задание снимать в зоне действия 6-й армии генерала Глуздовского в силезском Бреслау (Вроцлав) – важном узле обороны противника на Одере. Здесь Арабов встретился со своим сокурсником по киноинституту операторами Сущинским (он был курсом старше) и будущим фронтовым напарником Быковым, с которыми вместе они пробирались к передовой.

Как погибали операторы

22 февраля 1945 года в ходе Нижне-Силезской наступательной операции Сущинский снимает наступление войск Первого Украинского фронта в районе Железной дамбы в предместьях Бреслау вместе с другими операторами.

В этот день был убит во время съемок Сущинский и его вместе с солдатами под артобстрелом вынес на плащ-палатке Арабов, а раненный Быков успел снять вынос тела оператора на кинопленку. Таким образом сохранился этот исторический кадр с Маматкулом Арабовым в киноархиве.

Владимир Сущинский музей ЦСДФ

Руководитель фронтовой киногруппы Михаил Ошурков писал о смерти Сущинского: «В один из дней, когда еще шли бои за первые, окраинные кварталы города Бреслау, был назначен штурм железнодорожной насыпи, за которой укрылся враг. Насыпь эта была высока. На пятиметровой высоте проходил железнодорожный путь. Когда началась артподготовка, заговорили орудия, снаряды гвардейских минометов прочертили огневые трассы. Владимир Сущинский стал искать точку съемки, откуда бы открывался широкий обзор места боя. Первым, до начала атаки, он вбежал на насыпь и, нацелив аппарат, стал снимать. Бойцы, еще ожидавшие начало атаки внизу, у подножия насыпи, увидели силуэт кинооператора, который стоял высоко, один, на совершенно открытом месте, лицом к лицу с врагом и снимал. Он снял перебегающих через насыпь наших пулеметчиков, а также разрыв вражеского снаряда, осколком которого он и был смертельно ранен. Володя снял свою смерть. Он продолжал снимать, даже падая на землю. Вскоре был ранен Маматкул Арабов и попал в госпиталь. Его напарник Павлов из-за болезни покинул фронт. После госпиталя напарником Арабова стал Быков и они продолжали снимать в Бреслау. О гибели Николая Быкова под Бреслау Арабов вспоминал следующее: «Снаряд разорвался рядом, нас раскидало, кто мог подняться, двинулись вперёд... Я очнулся у стены дома. Забрался под разбитое орудие, чтобы перезарядить камеру. А осколки свистят. Отснял кое-что ещё. Ищу Быкова — его нигде нет. Значит, он пробрался в здание, снимает, как всегда сверху... вдруг у воронки от снаряда вижу кинокамеру. Чуть дальше — сам Николай лежит с вытянутой рукой... осколок разорвал ему поясницу… Опомнился, когда засвистели пули, стреляли по этому месту. Пришлось залечь и, пока не стихла стрельба, лежа заснял товарища распростертым на земле с кинокамерой поодаль. Потом с ним и двумя аппаратами добрался до угла квартала, остановил попутную подводу (спешила за снарядами) и на КП полка… Это случилось за двадцать дней до победы – 18 апреля 1945 года».

В 1946 году Сущинский и Быков были награждены Сталинской премией II степени за фронтовые киносъемки посмертно.

Фамилия Арабова в титрах документального кино

Съемки в Бреслау были высоко оценены в Москве. Уже после войны в 1973 году Маматкул Арабов встречает режиссера ЦСДФ Зою Павловну Тулубьеву, которая рассказала о судьбе отснятых им материалов, и о том, что когда кинопленки пришли на студию, шли последние бои в Бреслау и в Берлине, это были дни крушения рейха, поэтому его использовали в документальном фильме «Берлин» и отметили фронтовую работу одной из высших премий студии. Так появилась фамилия Арабова в титрах этого фильма.

20 мая 1945 года в Политуправлении фронта Маматкулу Арабову вручили боевой орден Отечественной войны II степени за фронтовую деятельность. А затем пришел персональный вызов Маматкулу Арабову с целой группой фронтовых операторов в Москву для съемок парада Победы 24 июня 1945 года.

О грандиозном параде Победы подробно показано фронтовыми операторами в фильмах «Парад Победы» (цветном и черно-белом вариантах), где в титрах значится и его имя. Снимали 38 специально приглашенных операторов-фронтовиков, как выражение и признание их боевых заслуг. Этот день, торжества парада Победы Маматкул Арабов снимал вместе с режиссером ЦСДФ Аршей Аванесовой. Кинохроника Великой Отечественной войны, отснятая фронтовыми кинооператорами, легла в основу киноэпопеи Романа Кармена «Великая Отечественная» (1965) и 20-серийного фильма «Неизвестная война» (США, 1978).

После войны, как ветеран и инвалид войны, Маматкул Арабов был награжден орденами Отечественной войны I и II степени.

Вернувшись с войны в 1945 году, получил направление на работу на Сталинабадскую киностудию «Таджикфильм» в качестве кинооператора хроники и режиссера-документалиста, где проработал до последних дней.

В канун 50-летия Великой Победы, в разгар гражданской войны в Таджикистане, Маматкул Арабов создает фильм «Память сердца», который посвящает не только всем фронтовикам, в том числе ветеранам Таджикистана.

Маматкул Арабов Википедия

Картина «Память сердца» стала данью памяти боевым товарищам-кинооператорам, мужеству которых потомки обязаны запечатленной историей. Но будучи фильмом о ветеранах-таджиках, картина одновременно явилась личным размышлением фронтовика о гражданской войне в стране.

Гражданская война в размышлениях Арабова

В1992 году в Вашингтоне произошла историческая встреча советских фронтовых кинооператоров и их американских коллег, которые снимали Вторую мировую войну. Эта встреча ознаменовала собой сближение постсоветской и американской кинематографий и в целом была приурочена к Первой международной конференции фронтовых кинооператоров под девизом «Как мы смотрели друг на друга?», направленной на переосмысление событий Второй мировой войны и их подачи.

Именно тогда всего три фронтовых кинооператора, в том числе и Маматкул Арабов, за самые удачные съемки военной летописи стали членами Всемирной Ассоциации фронтовых кинооператоров, которая базируется в Лос-Анджелесе.

В начале 80-х годов еще работая в Узбекистане, Маматкул Арабов приступил к созданию цикла научно-популярных фильмов «По следам древних цивилизаций Центральной Азии», в который вошли такие фильмы производства студии «Узкинохроника», как «Седые холмы Афрасиаба», посвященный уникальным открытиям настенной живописи древнего Самарканда, «Таинственный Кара-тепе» о первых буддийских памятниках в Центральной Азии, «Древняя Бактрия» о зарождении городской цивилизации и доисламских памятниках духовной культуры. Создание цикла продолжилось уже на киностудии «Таджикфильм» в конце 1980-х годов с появления таких картин, как «Открытие Уструшана», посвященной раннесредневековой культуре на севере Таджикистана, «Эфталиты, кто вы?» о загадочной империи эфталитов, и, в итоге первым в истории документального кино Таджикистана— 5-серийным фильмом «Устод Бободжан Гафуров: феномен «Таджики» (1998), который Маматкул Арабов закончил незадолго до смерти.

Маматкул Арабов отмечен наградами:

Орден Отечественной войны II и I-й степени, медаль СССР «За Победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», «20 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», «25 лет Победы в ВОВ» и другие медали СССР, Почетная грамота Президиума Верховного Совета Таджикской ССР за успешное выполнение специальных заданий, связанных с вручением республике Ордена Ленина (1957), Грамота Президиума Верховного Совета Таджикской ССР за заслуги в развитии советского таджикского искусства и активное участие в подготовке и проведении декады таджикской литературы и искусства в Москве (1957), Грамота Президиума Верховного Совета Узбекской ССР за большие заслуги в развитии узбекского советского киноискусства и в связи с 40-летием киностудии «Узбекфильм» (1965), Орден «Шараф» (Славы) правительства Республики Таджикистан (1999). Являлся членом Всемирной Ассоциации фронтовых кинооператоров, базирующейся в Лос-Анджелесе, США (1992). За большой вклад в развитие документального кино присвоено звание «Заслуженного деятеля искусств Узбекской ССР».

Последний фильм важен тем, что он смог не только сохранить экранные образы уже ушедших из жизни исследователей Центральной Азии, но и донести как бы «завещание» творцов истории прошедшего века к своим преемникам о проблемах исторической науки и запечатлеть археологические памятники, которые сейчас уже почти недоступны для съемочных групп.

Причем, фильмы «Эфталиты, кто вы?» и «Устод Бободжан Гафуров: феномен «Таджики» снимались в годы гражданской войны в Таджикистане и послевоенного восстановления при минимальном финансировании, на энтузиазме режиссера.

Развитие таджикского документального кино 1990-х годов и появление ряда сильных картин противоречит общепринятой до последнего времени точки зрения зарубежной кинокритики о том, что таджикское кино пребывало в глубоком кризисе и практически перестало существовать внутри республики с распадом Советского союза. Маматкул Арабов, который был фронтовиком и уже увидел на своем веку всю трагедию страшной войны, в этот период сильнее всего ощущал необходимость внести свою лепту в стабилизацию общественной жизни в стране при помощи кинематографа.

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