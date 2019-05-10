АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 10 МАЯ 2019 ГОДА
- В Таджикском государственном театре оперы и балета состоится опера «Хусрав и Ширин». Начало в 16:00.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 10 МАЯ
1956 – В СССР отменена плата за обучение.
1934 – В Доме Красной Армии открылся первый съезд писателей Таджикистана.
1995 – Введена национальная валюта Республики Таджикистан – рубл.
2003 – На базе исполнительного факультета Таджикского государственного института искусств им. М.Турсунзода создана Таджикская национальная консерватория.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 10 МАЯ
1914-1976 – Родился композитор Фозил Солиев.
1937 – Родился Заслуженный деятель искусств Таджикистана Шамси Низомов.
1937 – Родился актер театра и кино, Народный артист Таджикистана, Лауреат Государственной премии СССР Хошим Гадоев.
1938 – Родился заслуженный работник Таджикистана Назрулло Абдулваххобов.
1940-1997 – Родился ученый Хомид Усмонов.
1946 – Родился политик Абдулмаджид Достиев
1953 – Родился дипломат Эркин Рахматуллаев
1960 – Родился писатель Гурез Сафаров.
1966 – Родилась химик Джамила Лангариева.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 10 МАЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 17-22 тепла.
По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 24-29 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 мороза, днем 7-12 тепла.
По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла.
По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 30-32 тепла.
По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 30-32 тепла.
По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 33-35 тепла.
По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 22-24 тепла.
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