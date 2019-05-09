Маленькое селение Кургавад, уютно расположенное на берегу реки Пяндж, почти ничем не отличается от других населенных пунктов Дарвазского района, горного Бадахшана, на юго-востоке тогдашнего Советского Таджикистана.

В далекие тридцатые годы прошлого века его жители, вслед за потрясениями гражданской войны и социалистической коллективизации, понемногу начали привыкать к новому укладу жизни.

Горцы жили по родственным традициям, и здесь род Мухаммад Амана считался уважаемым и влиятельным в окрестности.

К тридцатым годам дети Мухаммад Амана - Муриват, Каноат и Ванджи - успели обзавестись своим хозяйством и семьями.

Старший брат Муриват был многодетным, он воспитал троих сыновей - Абдуллу, Анвара и Акбара, а также троих красавиц-дочек: Сифат, Гульсон и Резги.

Но вскоре родители покинули этот мир, и вся тяжесть быта легла на плечи еще молодого Абдуллы. Ему ничего не оставалось, как после окончания семилетки устроиться учителем начальных классов в родной школе.

Тогда советская власть уважала труд сельских учителей, и молодой Абдулла кое-как с полученной зарплаты кормил и одевал братишек и сестер. Но вскоре война, начавшаяся где-то в середине Европы, перекинулась на Советский Союз. В июле 1941 года Абдулла Муриватов, несмотря на имеющиеся учительские льготы, обратился добровольцем в военкомат, и был направлен на фронт. Он просил Анвара, среднего брата, присматривать за младшими в семье.

Абдулла попал в самое пекло войны, и в октябре того года пропал без вести на Украине.

В начале 1942 года Анвар Муриватов, надев шинель, пошел воевать за Большую страну. Второй брат после ускоренного сбора тоже был направлен на передовую.

Зимой 1943 года Акбару, его младшему брату, моему отцу, исполнилось восемнадцать. Последний парень семейства Муриватовых, оставив сестер на попечение родственников, пошел по стопам Абдуллы и Анвара. «Учебку» он проходил в Когоне, городом рядом с Бухарой. Освоив навыки пулеметчика, вскоре молодой воин из села Курговада вместе с другими солдатами попал на Ленинградский фронт.

Таким образом, двое братьев, получив боевое ранение в 1946 году, вернулись домой, в Таджикистан. У них на груди сверкали награды. Но Анвар, Акбар и их сестры ждали чуда и верили, что самый старший в семействе вернется домой. Однако чуду не суждено было свершиться, и Абдулла навечно остался где-то на земле украинской...

Прошли года, и младший сын Каноата из семейства Мухаммад Амана – Мумин, стал знаменитым таджикским поэтом.

В шестидесятые годы прошлого века Мумин Каноат во время Декады литературы и культуры Таджикистана в Украине начал расспрашивать о судьбе своего двоюродного брата, пропавшего в начале войны.

Поиски не увенчались успехом, но они дали поэту вдохновение на сочинение поэмы «Волны Днепра». Данная поэма быстро нашла многочисленных поклонников, и Мумину Каноату была вручена Премия Комсомола Республики.

Поэт Мумин Каноат так описывает своего двоюродного брата Абдуллу Муриватова:

С тех пор, как ты ушел от нас

в своей шинели фронтовой,

я ни на день и ни на час

не забываю облик твой.

Я сам теперь мужчиной стал,

своим товарищам под стать —

пора мне брата моего

на Украине отыскать.

Мы так похожи, брат родной,

лицом, повадкою, душой.



Ты старшим был у нас в семье,

ее защитой и главой

и, как чинара, осенял

наш сельский дворик небольшой.

А я, мальчишка давних дней,

в мирке мальчишеском своем

гордился силою твоей,

считал тебя богатырем.

Мы так похожи, брат большой,

лицом, повадкою, душой.

Еще через несколько лет Мумин Каноат за поэму «Голоса Сталинграда»(1977 г.) получил Государственную премию СССР в области литературы, и он подчеркивал, что судьба его двоюродных братьев - Абдуллы, Анвара, Акбара Муриватовых - сделали из него поэта, пишущего о великой войне в истории отечества.

Минуло много лет, и теперь прах Анвара и Акбара – ветеранов ВОВ - покоится на малой родине, в Дарвазе. Их дети разбрелись по миру. Не исключение и автор этих строк. В течение шести лет служил и работал в Афганистане, где получил ранения. Затем младший брат, Хамид Муриватов, тоже проходил службу в Афганистане, сейчас он живет в родовом доме Муриватовых.

Интересен и жизненный путь Темуршо Акбарова - старшего сына Акбара Муриватова. Темуршо Акбарович всегда отличался лидерскими качествами. Когда он учился в средней школе, то выделялся в учебе и в спортивных соревнованиях. В годы межтаджикского противостояния Темуршо Акбарович, приехав в Бишкек, в Киргизию, сразу же начал встречи и переговоры с руководством Кыргызской Республики об определении статуса таджикских беженцев. И вскоре вышел указ Аскара Акаева, тогдашнего президента страны, о предоставлении статуса беженца для выходцев из Таджикистана.

В течение более 14 лет Темуршо руководил Бишкекским отделением Общественного объединения таджиков КР им. Рудаки. Работал торгпредом Киргизии в Афганистане и Таджикистане. Уже шестой год он живет в Новосибирске. И здесь помогает таджикским трудовым мигрантам всем чем может. В последние годы он вдруг начал увлекаться поэзией, стал писать стихи. Наверное, гены прославленного дяди Мумина взяли верх.

Уверен, что всем нам необходимо иногда перелистывать и вспоминать нашу недавнюю историю советского периода. Там можно найти очень много поучительного и полезного.

Ведь основоположник таджикской классической литературы Абуабдулла Рудаки, живший и творивший в 10 веке в священном городе Бухара, говорил:

На мир взгляни разумным оком,

Не так, как прежде ты глядел.

Мир - это море, плыть желаешь,

Построй корабль из добрых дел.

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