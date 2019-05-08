Акция "Бессмертный полк" в Ташкенте в 2018 году.

Власти Ташкента запретили организаторам акции «Бессмертный полк» провести шествие в городе. Об этом сообщает Фергана, ссылаясь на пресс-службу хокимията узбекской столицы.

«В интернете опубликована недостоверная информация о том, что 9 мая в нашем городе состоится шествие «Бессмертный полк», который пройдет от комплекса «Братские могилы» до Вечного огня на площади Мустакиллик. Данная информация не соответствует действительности, так как разрешения на проведение массового мероприятия организаторы не получали, маршрут не был согласован с соответствующими ведомствами», — говорится в сообщении.

Отказ в согласовании шествия власти объяснили тем, что «хождение большого количества людей по тротуарам будет создавать неудобства для других горожан и гостей города».

Хокимият предложил всем желающим принять участие в мероприятии, организованном властями, которое состоится в комплексе «Братские могилы».

Акция «Бессмертный полк», когда люди с фотографиями родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне или работавших для фронта, идут 9 мая колоннами по улицам и площадям своих городов, проходит в России и ряде других стран. В предыдущие годы власти Ташкента запрещали проведение акции, однако ее все равно проводили, о задержаниях участников не сообщалось.

В Душанбе "Бессмертный полк" пройдет

Мэрия Душанбе дала разрешение на проведение акции «Бессмертный полк»: шествие начнётся утром 9 мая в 10:00 часов у Кукольного театра, а завершится в Парке Победы.

"Главный смысл «Бессмертного полка» — сохранение в каждой семье памяти о поколении, прошедшем через войну. Приглашаем принять участие всех желающих", - отметили в Российском центре нацки и культуры в Душанбе.

В ходе акции желающие проходят по улице праздничным шествием, держа в руках фотографии своих родственников, друзей, однополчан, которые воевали в годы Великой Отечественной войны, трудились в тылу, боролись за жизнь в концлагерях.

В прошлом году в Таджикистане, несмотря на то, что официального разрешения на проведение марша не было, он все же состоялся, а столичные власти не препятствовали этому.

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