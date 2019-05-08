Один 18-летний школьник погиб и еще восемь человек получили ранения во время стрельбы, произошедшей днем 7 мая в школе STEM в городе Хайлендс-Ранч в округе Дуглас, штат Колорадо, сообщается в твиттере местного шерифа, пишет Медуза.
Как сообщает The New York Times, стрельба произошла в двух разных местах в школе. Учащиеся пытались остановить нападавших. При стрельбе пострадали ученики школы в возрасте старше 15 лет. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в стабильном, остальных выписали из больниц.
Нападение на школу устроили двое учащихся. Полиция сообщила, что один из подозреваемых — 18-летний Девон Эриксон.
По данным источников телеканала Denver7, в нападении также подозревается несовершеннолетний трансгендер, который находится в процессе перехода от женщины к мужчине. Имя второго задержанного не сообщается.
В полиции не называют мотив стрелков. Denver7 сообщает, что подозреваемые устроили стрельбу из мести другим ученикам.
Во время задержания подозреваемые оказали сопротивление полицейским, вступив с ними в перестрелку.
Полиция изъяла у задержанных три пистолета и ружье, но, как подчеркнули в полиции, ружье во время нападения не использовалось.
В апреле 2019 года школа в городе Хайлендс-Ранч временно была закрыта в преддверии 20-й годовщины стрельбы в школе «Колумбайн» в Колорадо, где произошел один из самых кровавых подобных инцидентов в американской истории.
Стрельба в школе в Колорадо, по некоторым подсчетам, 115-й такой инцидент в США в 2019 году, , передает Би-би-си.
Как отмечает The New York Times, всего в штате из-за опасений за безопасность были закрыты сотни школ.
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