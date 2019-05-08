На страховом рынке Таджикистана зарегистрирована новая компания – ООО «Страховая организация Такаллуф».

Лицензия для осуществления добровольной страховки этой компании предоставлена на основе решения правления Национального банка Таджикистана, принятого 7 мая этого года, сообщает пресс-служба регулятора.

В соответствии с решением, срок предоставленной новому участнику рынка лицензии составляет пять лет.

Управлению страхового надзора НБТ поручается внести ООО «Страховая организация Такаллуф» в Реестр профессиональных участников страхового рынка Таджикистана.

Таким образом, теперь на страховом рынке республики (с учетом нового участника) работают 20 компаний ((17 негосударственных, 2 государственных и 1 центр взаимной страховой поддержки).

Наиболее крупными из них по размеру уставного капитала являются СООО «Спитамен-Сугурта» (87,7 млн сомони), ГУСП «Таджиксармоягузор» (15,6 млн сомони), ГУП «Точиксугурта» (5,2 млн сомони), ООО «СО «Муин» (2,4 млн сомони).

По данным НБТ, страховые компании в 2018 году заключили с клиентами более 1,8 млн единиц договоров. Страховщиками в совокупности было собрано премий на сумму более 234 млн сомони.

Почти 74% премий были собраны добровольными видами страхования.

Выплаты же страховщиков клиентам в прошлом году составили всего чуть более 10,6 млн сомони.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.