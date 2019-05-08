В конце апреля по поручению президента Таджикистана из Ирака на родину были возвращены 84 несовершеннолетних гражданина республики. Сейчас они проходят процесс адаптации.

«Учитывая, в каких условиях содержались эти дети, какое психоэмоциональное воздействие они испытали на себе, можно предполагать, что процесс их адаптации не может быть легким и быстрым», - сказала уполномоченный по правам ребенка Таджикистана Раджабмох Хабибуллозода, отвечая на вопросы Asia-Plus.

По ее словам, возвращение детей из зон боевых действий стало уникальным примером для других стран, ни одна из которых не имела такого опыта.

«Это стало возможным благодаря гуманной политике, осуществляемой руководством страны. Для адаптации детей в общество потребуется поэтапная, совместная работа министерств и ведомств, местных органов власти и общественных организаций. В идеале, лучшей средой для развития детей будет семья. Возможно, что у многих из этих детей есть родственники (бабушки, дедушки, тёти, дяди и т.д.), которые согласны взять их под свою опеку. На мой взгляд, важным является изучение семей с точки зрения благоприятности климата в них, их готовности принимать детей и содержать материально, вместе с этим активно содействовать их реабилитации», - отмечает она.

По словам Раджабмох Хабибуллозода, в этом важную роль могут сыграть органы опеки и попечительства, социальные органы на местах.

«И, конечно же, о детях, не имеющих родственников, позаботится само государство. Они будут устроены в детские дома и интернаты. Для полноценного развития детей в этих учреждениях созданы все условия. В любом случае, государство не оставит детей один на один с их трагедией. Будут приняты все необходимые меры по их психологическому и эмоциональному выздоровлению, реабилитации, социализации и обеспечению их прав», - подчеркнула омбудсмен.

Она также считает, что изучение опыта других стран по возвращению детей в мирную жизнь и их реабилитации является важным с точки зрения выработки дальнейших шагов в данном направлении.

«Некоторые страны, в том числе, европейские, отказываются возвращать таких детей, ссылаясь на угрозу, которая может от них исходить. Другие отказываются их принимать в связи с тем, что это не является для них стратегически важным. Но политика руководства нашей страны во главе с Эмомали Рахмоном направлена на создание благоприятных условий для всестороннего развития детей и обеспечения их интересов. И опыт нашей страны по возвращению детей является свидетельством гуманной политики, осуществляемой в интересах детей», - отметила Раджабмох Хабибуллозода.

Что касается адаптации детей-подростков, воспитанных на войне и жестокости в обычную среду, то этот процесс, по ее мнению, является нелегким.

«Необходимо менять их мировоззрение. Успех зависит от того как будет налажена работа в данном направлении, насколько она будет системной. Необходима комплексная работа всех специалистов - психологов, психиатров, социальных работников. Важно участие в этом процессе местных общественных организаций», - сказала омбудсмен.

При этом она отметила опыт других стран, например, республик Кавказа, которые реализуют определенные программы в данном направлении.

«В некоторых странах в целях реабилитации детей организовываются реабилитационные и кризисные центры. Конечно, любой положительный опыт по адаптации детей в общество можно проанализировать и по возможности использовать. У нашей страны тоже есть определенный опыт реабилитации и реинтеграции в общество детей, возвращенных в страну в 90-е годы, который во взаимодействии с опытом других стран содействует положительному результату», - считает Раджабмох Хабибуллозода.

По ее словам, в настоящее время государство прилагает все усилия для адаптации детей, вернувшихся на родину. Опытные специалисты, медицинские работники, психологи, психотерапевты, социальные работники помогают в реабилитации детей. Они обеспечены всем необходимым – одеждой, игрушками, средствами гигиены, здоровым питанием. За питанием детей следят диетологи.

«Все дети прошли полное медицинское обследование. К счастью, никто из них не имеет серьёзных заболеваний, проводится их вакцинация. Соответствующие министерства и ведомства, в частности, Минздрав, Минобрнауки и другие задействованы в оказании помощи детям. Уполномоченный по правам ребёнка также готов к сотрудничеству со всеми ведомствами в содействии в реализации прав детей, - заключила она.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.