Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир призвал власти Таджикистана восстановить доступ к многочисленным веб-ресурсам, включая онлайн-СМИ, социальные платформы и службы Google в стране, сообщается на сайте ОБСЕ.

«Я обращаюсь к властям с призывом предоставить гражданам полный и неограниченный доступ к новостным интернет-СМИ, как национальным, так и международным, а также социальным платформам и поисковым системам. Не может быть свободы выражения мнений и свободы информации без беспрепятственного доступа в интернет», - сказал Дезир.

В материале отмечается, что в течение последних десяти дней большинство приложений для социальных сетей и мессенджеров периодически блокировались, в то время как доступ к интернет-браузерам также остается прерывистым. Сайты же медиа-холдинга «Азия Плюс», а также Avesta остаются недоступными.

По словам пользователей таджикского сегмента социальных сетей, скорость мобильного интернета снизилась после отмены распоряжение антимонопольной службы по повышению стоимости интернета. Другие пользователи говорят, что ухудшилась не только скорость интернета, но и качество мобильной связи в целом.

В конце января Служба связи Таджикистана пообещала, что с началом весны интернет в стране станет дешевле, а пропускной канал интернета будет увеличен до 50 гигабит в секунду.

Мобильные операторы уверяют, что никаких изменений по скорости интернета нет, а качество связи ухудшилось из-за перестройки тарифов. Кроме эттго, по их словам, скорость интернета снижается при использовании аноминайзеров или, как говорят, VPN.

Между тем, сегодня пользователи соцсетей страны пишут, что пользуются интернетом без включения VPN и доступ к мессенджерам и соцсетям открыт.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.