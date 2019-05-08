Центральная избирательная комиссия Казахстана досрочно завершила регистрацию кандидатов в президенты республики, передает ИА Фергана.

Регистрация кандидатов должна была продлиться до 11 мая, однако всех зарегистрировали уже к 6 мая.

Сообщается, что досрочно завершить этап регистрации кандидатов позволило сокращение сроков представления сведений о соответствии кандидата требованиям законодательства и выдачи подписных листов до двух дней, а также проверки подписных листов до пяти дней.

Комиссия зарегистрировала семь претендентов на высший государственный пост: Касым-Жомарт Токаев (правящая партия Nur Otan), Садыбек Тугел (движение «Ұлы дала қырандары»), Амангельды Таспихов (Федерация профсоюзов Казахстана), Дания Еспаева (партия «Ак жол»), Толеутай Рахимбеков (партия «Ауыл»), Жамбыл Ахметбеков (Коммунистическая народная партия Казахстана), Амиржан Косанов (движение «Ұлт тағдыры»).

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня. Предвыборная агитация начинается сразу после окончания этапа регистрации и продлится до 8 июня. День тишины назначен на 8 июня.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.