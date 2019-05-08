В Москве 2 мая прошла ежегодная 5-ая Международная олимпиада по ментальной арифметике «Абакус-2019».

В ней приняли участие более 500 участников из 10 стран мира. В очередной раз ученики Академии ментальной арифметики «Империя знаний» Таджикистана показали высокий уровень подготовки и заняли лидирующие места.

«В этом году участники из других стран смогли составить достойную конкуренцию нашим детям, чего нельзя было сказать о предыдущих олимпиадах и этот факт был отмечен организаторами как стимул, который уникумы из Таджикистана продемонстрировали для других и тем самым поспособствовали повышению уровня знаний детей из других стран участниц», - говорится в релизе «Империи знаний».

В рамках мероприятия был проведен Кубок мира по ментальной арифметике среди школ, входящих в состав Евразийской ассоциации организаций ментальной арифметики (ЕАОМА). В кубке приняли участие более 400 лучших учеников из 15 стран мира и среди них таджикистанские дети заняли два первых места, а также другие призовые места.

Лучшие среди лучших войдут в сборную Таджикистана и представят нашу страну на Thailand PAMA Global World Competition 2019.

Команда из Таджикистана победила в медальном зачёте олимпиады. Из 61 призового места команда «Империи знаний» завоевала 2 главных приза – Кубок Олимпиады и 15 медалей. 1 место получили 5 человек, 2 место – 4 человека, 3 место – 6 человек.

На Олимпиаде ЕАОМА из 18 призовых мест – 8 завоевали ментальные гении нашей страны: 1 место – 3 человека, 2 место – 2 человека и 3 место – 3 человека.

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