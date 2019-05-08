Глава Хатлонской области Курбон Хакимзода подписал решение о выделении 129 тыс. сомони из бюджета области для участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе администрации области,  в честь 74-летия Победы над фашизмом участникам и инвалидам ВОВ будет оказана разовая помощь в размере 1,5 тыс. сомони.

В Хатлонской области на сегодня проживают 86 участников ВОВ.

Источник отметил, что главы городов и районов, местные предприниматели, госучреждение также окажут помощь ветеранам войны. 

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