Глава Хатлонской области Курбон Хакимзода подписал решение о выделении 129 тыс. сомони из бюджета области для участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
Как сообщили в пресс-службе администрации области, в честь 74-летия Победы над фашизмом участникам и инвалидам ВОВ будет оказана разовая помощь в размере 1,5 тыс. сомони.
В Хатлонской области на сегодня проживают 86 участников ВОВ.
Источник отметил, что главы городов и районов, местные предприниматели, госучреждение также окажут помощь ветеранам войны.
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