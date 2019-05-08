До сих пор международное сообщество не обладало достаточной информацией о состоянии лесов на Кавказе и в Центральной Азии.

Однако секция лесного хозяйства и лесоматериалов Европейской экономической комиссии ООН/ФАО опубликовала первый региональный обзор состояния лесного сектора в этих странах – первый с того момента, как они стали независимыми государствами в 90-е годы.

В публикации «Состояние лесов на Кавказе и в Центральной Азии», представленной 7 мая на параллельном мероприятии Форума ООН по лесам, дается характеристика лесных ресурсов и лесного сектора в регионе и называются основные угрозы, стоящие перед лесами. В обзоре также рассматриваются политика в области лесного хозяйства, организационные структуры и запланированные либо уже принятые меры политики и перечисляются основные проблемы и задачи, стоящие перед лесным сектором в регионе.

Леса на Кавказе и в Центральной Азии имеют жизненно важное значение для борьбы с эрозией и опустыниванием в суровых климатических условиях этого региона. Леса служат естественным хранилищем богатого биоразнообразия и обеспечивают источники средств к существованию для сельского населения, имеющего мало иных источников дохода. Эти леса также служат важным источником древесины для производства энергии.

Леса на Кавказе занимают менее 15 процентов территории, а в Центральной Азии – менее 10 процентов. Исключение составляет Грузия, более 40 процентов ее площади покрыто лесами. По совокупности, леса и другие лесные угодья восьми стран региона Кавказа и Центральной Азии занимают более 30 млн гектаров, что сопоставимо с площадью такой страны, как Италия.

Леса в этом регионе имеют особое значение, поскольку играют решающую роль в защите от эрозии и потери почв в особо уязвимых экосистемах.

Почти 90 процентов лесов и других лесных угодий предназначены для выполнения защитных функций. Во многих районах недревесные лесные продукты, такие как орехи (фисташки, грецкие орехи, миндаль, фундук), фрукты и ягоды, сено, лекарственные травы, грибы, мед, луковицы цветов, семена деревьев и другие, играют важную роль в обеспечении источников средств к существованию жителей сельских районов. Плантации саксаула, например, являются одним из немногих средств защиты селений, расположенных вокруг Аральского моря, где сокращение акватории создало соленую пустыню и где ветер приносит с собой токсичную пыль, наносящую вред здоровью и окружающей среде.

Однако эти леса подвергаются серьезному давлению, в результате чего сокращается их площадь, ухудшается качество и ограничивается их способность выполнять функции, связанные с защитой и с обеспечением источников средств к существованию населения. Проводится чрезмерная вырубка деревьев для использования в качестве топлива местными общинами, у которые мало альтернативных источников энергии. Выпас животных, что жизненно важно для самообеспечения местных жителей, также приводит к деградации лесов. Местные лесохозяйственные подразделения зачастую плохо оснащены и не располагают достаточными ресурсами для выполнения своей миссии.

Все леса в регионе находятся в государственной собственности и управляются государственными лесохозяйственными организациями, финансируемыми из бюджета центрального правительства. Во всех странах действуют законы о лесах и разработана правительственная политика в этой сфере. Тем не менее, на уровне высшего политического руководства вопросам лесного сектора не уделяется достаточного внимания.

«Существует значительный потенциал для увеличения вклада лесов Кавказа и Центральной Азии в развитие общества и охрану окружающей среды”, – сказала Исполнительный секретарь ЕЭК ООН Ольга Алгаерова. – Однако для того, чтобы реализовать этот потенциал необходимо, чтобы на политическом уровне были приняты долгосрочные обязательства по достижению амбициозных, но реалистичных целей, и чтобы лесному сектору были предоставлены достаточные ресурсы, позволяющие обеспечить подлинно устойчивое лесопользование в регионе».

Владимир Рахманин, заместитель Генерального директора ФАО и Региональный представитель по Европе и Центральной Азии, поддержал это мнение.

«Обо всех лесах нужно заботиться постоянно, – подчеркнул он. – Это в еще большей степени относится к редким, уязвимым и чрезвычайно богатым лесам Кавказа и Центральной Азии».

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