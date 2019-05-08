Благодаря этому результату – матч прошел в Англии – "Ливерпуль" завоевал путевку в финал турнира. Исход первой встречи, прошедшей ранее в Испании - 3:0 в пользу "Барсы".
На седьмой минуте Дивок Ориги вывел "Ливерпуль" вперед. Минимальный счет сохранился до перерыва, а в начале второго тайма – на 54-й и 56-й минутах – вышедший на замену Жоржиньо Вейналдум – дважды поразил ворота гостей. передает Интерфакс
Промежуточный результат 3:0 позволял "Ливерпулю" перевести игру в овертайм, однако на 79-й минуте Ориги вновь нанес точный удар по воротам каталонской команды.
Четвертый гол "Ливерпуля" оказался курьезным: хозяева слишком неожиданно для соперника разыграли угловой и этот резкий маневр принес успех английскому клубу.
Между тем, "Барселона" могла решить судьбу двухматчевого противостояния еще в первом тайме. Например, Лионель Месси выходил почти один на один, но не спешил с ударом, в итоге потерял мяч. Кроме того, на высоте оказался вратарь "Ливерпуля" Алисон Бекер, отразившись несколько опасных ударов - в исполнении того же Месси, Луиса Суареса и ряда других игроков.
В финале "Ливерпуль" сыграет с победителем пары "Аякс" (Голландия) – "Тоттенхэм" (Англия). Эти команды проведут ответную игру в Голландии в среду. В Англии первый матч выиграл "Аякс" – 1:0.
"Ливерпуль" выходит в финал во второй раз подряд, в прошлом году он сыграл в Киеве с испанским "Реалом", но потерпел поражение – 1:3.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде, на поле стадиона "Метрополитано" – домашней арены местного "Атлетико".
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