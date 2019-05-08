В Москве, Московской области и Владимире задержаны шесть членов националистической организации, причастных к совершению насильственных и экстремистских преступлений на территории России, передает ИА "Фергана".

По данным спецслужб, националисты занимались вербовкой и психологической подготовкой членов группировки для разжигания межрасовой розни и совершили ряд нападений с применением травматического и холодного оружия в Москве, Владимире и Рязани.

В их квартирах проведены обыски, обнаружены и изъяты оружие, тактическое снаряжение, печатная атрибутика, средства коммуникации и магнитные носители информации, задокументировавшие нападения.

О задержании неонацистов, причастных к нападениям на мигрантов, ряд российских СМИ сообщил 7 мая. Источник «Интерфакса» уточнил, что в группировку входили не менее трех десятков человек. У задержанных изъята экстремистская литература, нацистская символика, «рисунки с изображением Гитлера» и манифест группировки.

Среди изъятого оружия были в том числе газовые баллончики и резиновые палки, охотничье гладкоствольное ружье, газовые и травматические пистолеты, охолощенные автоматы АК-47. Неонацисты проходили подготовку в лесах Подмосковья.

Уголовное дело об организации экстремистского сообщества возбужденного 6 мая (статья 282.1 УК) возбуждено 6 мая против руководителей группы и пяти ее участников. Речь идет о минимум трех случаях нападений на мигрантов. Кроме того, следствие считает, что задержанные призывали к совершению терактов.

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