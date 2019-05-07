В Таджикистане совсем скоро появится первая аудиокнига сказок на памирских языках. Работает над ее созданием известный таджикский актер и режиссер Фируз Сабзалиев.
На сегодня с участием профессиональных актеров записаны уже 8 рассказов на шугнанском и рушанском языках.
Так Сабзалиев хочет сохранить не только старые народные сказки, но и группу памирских языков, некоторые из которых находятся на грани исчезновения.
Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.
Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Глава Хатлона выделил 129 тыс. сомони для ветеранов ВОВ
Дзюдоисты Таджикистана едут в Баку
«Бессмертный полк» пройдет маршем в Душанбе
ЕЭК ООН и ФАО проводят инвентаризацию сокращающихся лесных ресурсов ЦА и Кавказа
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» со счетом 4:0 и вышел в финал Лиги чемпионов
В России задержали группу нападавших на мигрантов неонацистов
Салом алейкум, Таджикистан! Анонсы событий, день в истории, прогноз погоды на 8 мая 2019 года
Турецкие врачи учат таджикских коллег спасать жизни новорождённых
"Что имеем — не храним". Достопримечательности, которых больше нет
Страны ЦА и Кавказа объединяются, чтобы инвестировать в здоровое питание детей
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста