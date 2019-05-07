В годы Великой Отечественной войны в Душанбе размещалось 17 эвакуационных госпиталей, в которых десятки тысяч раненых и больных бойцов и командиров Красной Армии прошли лечение.
В городе катастрофически не хватало зданий для госпиталей, был острый дефицит жилья, поэтому эвакогоспитали размещались в административных зданиях и школах.
А простые жители города несли в госпитали посуду, белье, одежду, помогали продуктами, овощами, фруктами, писали письма родным, выступали с концертами. Благодаря самоотверженности медицинского персонала, 70 процентов раненых и 90 процентов больных воинов было возвращено в строй.
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