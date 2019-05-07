Группа работников водохозяйственного сектора страны в Горно-Бадахшанской автономной области с начала 2019 года не получают зарплату, говорится в обращении направленном на адрес Asia-Plus.

В своем обращении они заявили, что согласны простить прошлогодние долги, и просят заплатить за этот год.

«Пусть поймут власти, что у каждого из нас дети, которых нужно кормить и одевать, отправлять в школу, есть другие проблемы в семье. Как быть, когда не платят ни копейки?», - написали ирригаторы.

Приведенные в жалобе бадахшанских ирригаторов факты подтвердили и в главном офисе Агентства мелиорации и ирригации.

Один из сотрудников ведомства сказал, что с 1 января 2019 года по причине отсутствия централизованного финансирования всему агентству зарплату не платят, а по словам одного из рабочих «Водхоза», задержки с зарплатами существуют в Агентстве мелиорации и ирригации со дня его образования.

У Агентства трудности

Средняя зарплата сотрудников Агентства составляет примерно 600 сомони, в регионах ее не платят месяцами. Только в сезон полива, сотрудники местных водхозов выходят на поля и берут деньги за орошение. Вырученные средства часто используются, как зарплата. Руководители местных водных хозяйств используют технику (экскаваторы, тракторы, прицепы и др.), которая у них есть, для зарабатывания средств, и зачастую обеспечивают себя зарплатой.

Между тем, само Агентство испытывает большие трудности в деятельности.

Директор Агентства Холмурод Рахмон два года назад заявлял, что для восстановления всей ирригационной системы Таджикистана нужно не менее $750 млн.

Директор Агентства мелиорации и ирригации Холмурод Рахмон Фото Asia-Plus

В настоящее время в Таджикистане более 280 тыс. га земли орошаются с помощью 492 насосных станций и 79 скважин, которые потребляют 0.275 кВт\часов электроэнергии за подачу одного кубометра воды.

Из-за неплатежеспособности хозяйств, за использованную воду местные водхозы собрали лишь 77% средств за свои услуги.

В свою очередь, это привело Агентство к долгам перед энергетиками.

Общий объем долгов потребителей хозяйственной воды перед Агентством мелиорации и ирригации при правительстве РТ превысил 122 млн сомони.

В момент публикации материала в Агентстве сообщили, что в правительстве страны обещали решить проблему с зарплатой сотрудников водохозяйственного ведомства страны на днях.

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