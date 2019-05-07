Компания Tcell представила своим абонентам новое приложение – Tcell Chat! Приложение «Tcell Chat» - это мгновенные ответы по вопросам мобильной связи Tcell, в режиме реального времени, без необходимости звонка в Call-центр или визита в офис обслуживания!

Для компании Tcell крайне важно быть на связи с клиентами: отвечать на все возникающие вопросы по связи, знать о проблемах и желаниях абонентов, учитывая их в повседневной работе. Tcell предоставляет целый ряд инструментов, которые помогают абонентам быстро и эффективно находить информацию и получать ответы об услугах и тарифах, экономя их время.

Одним из самых последних и удобных инновационных решений компании стал запуск приложения-чата «Tcell Chat» - нового технологичного способа для связи абонентов со своим мобильным оператором.

Приложение представляет собой чат с консультантами компании, которые находятся онлайн, и готовы в считанные секунды помочь с решением любого вопроса по связи. Важная особенность приложения – возможность оставлять сообщения консультантам даже в режиме offline!

Приложение значительно экономит ценный ресурс для всех современных людей – их время. Абонентам, установившим приложение «Tcell Chat», больше нет необходимости звонить в Call-центр или посещать офис обслуживания, ведь у них в смартфоне в «Tcell Chat» – личный консультант по любым вопросам связи Tcell.

Также, приложение будет выгодно использовать и всем соотечественникам, которые находятся за рубежом и хотят решить вопросы по связи с домом или использованию приложения «Чи Гап».

Приложение доступно для скачивания в Google Play по поиску «Tcell Chat» или по ссылке: http://bit.ly/2Gy8OcN

Одно из ключевых направлений работы компании Tcell – развитие цифровой (digital) среды Таджикистана. Развивая таджикскую digital среду, Tcell стремится соответствовать своей задаче: воплощать инновационные коммуникационные технологии в своей стране, что приобщит Таджикистан к глобальной мировой площадке успешных инновационных решений, которые двигают прогресс.

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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