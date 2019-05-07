Составили для вас директорию всех номеров телефонов глав министерств, комитетов и агентств при правительстве республики.

Премьер-министр

Кохир Расулзода, тел. приёмной: 221-66-81, 221-18-71.

Первый заместитель Премьер-министра

Саид Давлатали, тел. приёмной: 221-59-56.

Заместитель Премьер-министра

Зокирзода Махмадтоир Зоир, тел. приёмной: 221 43 34.

Заместитель Премьер-министра

Азим Иброхим, тел. приёмной: 221-15-17.

Министр юстиции

Рустам Шохмурод, тел. приёмной: 221-44-05.

Министр внутренних дел

Рахимзода Рамазон Хамро, тел. приёмной: 221-13-00.

Министр иностранных дел

Сироджидин Мухридин, тел. приёмной: 221 18 08.

Министр образования и науки

Саид Нуриддин Саид, тел. приёмной: 221 46 05.

Министр сельского хозяйства

Иззатуло Саттори, тел. приёмной: 221 15 96.

Министр труда, миграции и занятости населения

Тагойзода Сумангул Саид, тел. приёмной: 236 11 59.

Министр финансов

Каххорзода Файзиддин Саттор, тел. приёмной: 221 14 17.

Министр обороны

Шерали Мирзо, тел. приёмной: 221 69 83.

Министр транспорта

Худоёрзода Худоёр Завкибек, тел. приёмной: 221 17 13.

Министр экономического развития и торговли

Неъматулло Хикматуллозода, тел. приёмной: 227 34 34.

Министр здравоохранения и социальной защиты населения

Олимзода Насим Ходжа, тел. приёмной: 221 18 35.

Министр культуры

Орумбекзода Шамсиддин Шодибек, тел. приёмной: 221 03 05.

Министр энергетики и водных ресурсов

Усмонзода Усмонали Юнусали, тел. приёмной: 235 35 66.

Министр промышленности и новых технологий

Файзуллозода Заробиддин Кудрат, тел. приёмной 221 69 97.

Председатель Государственного комитета национальной безопасности

Ятимов Саймумин Сатторович, тел. приёмной 221 13 17.

Председатель Государственного комитета по земельному управлению и геодезии

Ходжазода Ориф Ашури, тел. приёмной: 221 82 12.

Председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом

Хамрализода Фаррух Маҳмуд, тел. приёмной: 221 86 59.

ГЛАВЫ КОМИТЕТОВ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ТАДЖИКИСТАНА:

Глава Налогового комитета

Нустратулло Давлатзода, тел. приёмной: 233 09 21.

Глава Комитета по языку и терминологии

Гавхар Шарофзода, тел. приёмной: 227 78 29.

Глава Комитета по делам семьи и женщин

Идигул Косимзода, тел. приёмной: 221 34 71.

Глава Комитета по делам архитектуры и строительства

Джамшед Ахмадзода, тел. приёмной: 221 88 33.

Глава Комитета религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов

Сулаймон Давлатзода, тел. приёмной: 221 53 34.

Глава Комитета по телевидению и радиовещанию

Махмадсаид Пирзода, тел. приёмной: 227 75 27.

Глава Комитета по охране окружающей среды

Давлатшох Гулмахмадзода, тел. приёмной: 236 40 59.

Глава Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне

Рустам Назарзода, тел. приёмной: 223 17 78.

Глава Комитета по делам молодёжи и спорта

Ахтам Абдуллозода, тел. приёмной: 235 10 23.

Глава Комитета по развитию туризма

Нумон Абдугаффорзода, тел. мобильный: 98 727 91 82.

Глава Службы связи

Бег Сабур, тел. приёмной: 22131 78.

Глава Таможенной службы

Хуршед Каримзода, тел. приёмной: 221 18 72.

Глава Антимонопольной службы

Икромиддин Вализода, тел. приёмной: 236 50 26.

Глава Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией

Сулаймон Султонзода, тел. приёмной: 221 45 49.

Глава Агентства по контролю за наркотиками

Шерхон Салимзода, тел. приёмной: 234 80 29.

Генпрокурор Таджикистана

Юсуф Рахмон, тел. приёмной: 235 78 74.

Глава Верховного суда

Шохиён Шермухаммад, тел. приёмной: 233 48 21.