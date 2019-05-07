Жители Таджикистана жалуются на резкое ухудшение скорости мобильного интернета в стране, а мобильные компании говорят, что виноват VPN.

По словам пользователей таджикского сегмента социальных сетей, скорость мобильного интернета снизилась после отмены распоряжение антимонопольной службы по повышению стоимости интернета.

«Что за скорость? После отмены распоряжение скорость сильно упала, ничего не загружается. Это месть за отмену?», - пишет Баходур, пользователь Facebook.

Другие пользователи говорят, что ухудшилась не только скорость интернета, но и качество мобильной связи в целом.

«Что на этот раз случилось с телекоммуникационной связью? Скорость интернета снизилась, и доступа нет, или слабый сигнал в разных точках города, качество соединения по столице отвратительное, телефонные звонки - отстой...», - пишет Алмаз Сайфутдинов, основатель и администратор группы ENT (Экономические новости Таджикистана) в Facebook.

На снижение скорости мобильного интернета жалуются и водители служб такси. По их словам из-за этого они не могут вовремя обслуживать клиентов.

«Бывает, что приложение не загружается, и ты не можешь найти клиента. Бывает, что из-за медленной скорости интернета счётчик работает некорректно или перестает работать. Несколько клиентов жаловались, что приложение долго загружается или машины приезжают долго. Это всё из-за «хорошего» интернета», - говорит Далер, водитель в одной из служб такси.

В конце января Служба связи Таджикистана пообещала, что с началом весны интернет в стране станет дешевле, а пропускной канал интернета будет увеличен до 50 гигабит в секунду.

Виноват VPN

Мобильные операторы уверяют, что никаких изменений по скорости интернета нет, а качество связи ухудшилось из-за перестройки тарифов.

«Мы покупаем и раздаём тот же интернет, никаких изменений нет в скорости интернета. На счёт сбоев в голосовых звонках могу сказать, что возможно, они связаны с операциями по возврату прежних тарифов», - сообщил источник в одном из сотовых компаний.

По его словам, скорость интернета снижается при использовании аноминайзеров или, как говорят, VPN.

Источник в другой мобильной компании подтвердил снижение скорости. По его словам она падает из-того, что все стали использовать VPN.

«После отмены распоряжение антимонопольной службы были заблокированы социальные сети и новостные сайты. Также заблокированы некоторые сервисы Google. То есть, без VPN нет смысла включать интернет. Все принудительно стали пользоваться анонимайзерами и поэтому скорость мобильного интернета упала», - отметил источник.

В Службе связи не стали комментировать ухудшения скорости мобильного интернета, нам также не удалось связываться с Единым коммуникационным центром.

На днях замглавы Служба связи Илхом Атоев сообщил «АП», что сервисы Google блокируются извне. «Мы не блокируем эти сервисы, они недоступны по техническим причинам вне Таджикистана. Создана команда специалистов, и они изучают этот вопрос», - сообщил Атоев.

Других подробностей он не дал, комментировать блокировку социальных сетей и новостных сайтов отказался.

Плохой интернет

Тем временем Таджикистан поднялся на 3 строчки в рейтинге Speedtest Global Index по скорости мобильного интернета. Теперь он занимает 131 место среди 139 стран со скоростью скачивания 8.62 Мб/с и загрузкой 4.33 Мб/с.

По скорости проводного интернета Таджикистан занимает 105 место среди 178 стран мира со скоростью скачивания 18.05 Мб/с и загрузкой 17.50 Мб/с.

Рейтинг составлен по данным на март 2019 года.

Ранее по скорости мобильного интернета авторы рейтинга размещали Таджикистан на последнее - 137 место, после Афганистана, занимавшего 136-ю позицию.

Из стран СНГ по скорости мобильного интернета Казахстан занимает 82 место, Россия на 84 месте, Кыргызстан - на 107-ом, а Узбекистан на 127-ом месте.

Дорогой интернет

Несмотря на отмену распоряжения антимонопольной службы, в соответствии с которым интернет мог подорожать в два раза, таджикистанцам интернет всё ещё обходится очень дорого. Таджикистан занимает 103 место среди 230 стран мира и предпоследнее - среди стран СНГ по стоимости интернета. Об этом говорится в исследовании Worldwide mobile data pricing, в котором оценивается стоимость услуг передачи данных.

Исследователи, основываясь на данных за ноябрь 2018 года, посчитали среднюю цену за один гигабайт интернета в Таджикистане по $4,84.

Из стран постсоветского пространства второе место занимает Кыргызстан - $0,27 (за Индией со средним значением $0,26), а Казахстан на третьем месте ($0,49).

Украина расположилась на четвёртом месте ($0,51), а Россия находится на 14 месте со средней ценой в $0,91 за 1 ГБ.

«Туркменистан является единственной страной СНГ, попавшей в число самых дорогих в мире, где 1 ГБ данных стоит в среднем $19,81 - это более чем в четыре раза больше, чем во второй самой дорогой стране СНГ - Таджикистане ($4,84)», - говорится в исследовании.