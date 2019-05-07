В сельских районах Туркменистана набирает популярность гужевой транспорт, в связи с чем в стране сильно подорожали ослы, пишет 6 мая Фергана со ссылкой на «Хронику Туркменистана».

В последние несколько лет туркменские сельчане пользовались мотоциклами китайского производства. Но в последнее время поставки мотоциклов и запчастей прекратились. Как результат, за год ослы подорожали со 100 до 300 манатов (с $28,6 до $85,8).

Содержание осла обходится гораздо дешевле, чем содержание лошади. Ослы могут без вреда для здоровья питаться минимальным количеством подножного корма. Для их передвижения не требуется дорожная инфраструктура. Эти животные хорошо переносят жару, но болеют от холода и сырости. Из-за всех этих факторов ослы сейчас остаются популярны в бедных жарких странах.

Сейчас подобный транспорт востребован особенно, так как на нем возят корм, необходимый для личинок тутового шелкопряда.

Годовой доход туркменского фермера от сдачи властям урожая пшеницы или хлопка, выращенного на государственной земле, оценивается в несколько сотен долларов. Выживать фермерам помогает подсобное хозяйство, однако его ведение, как правило, не одобряется чиновниками.

Весной власти навязывают сельчанам выращивание коконов из гусениц тутового шелкопряда. Фермеры берутся за эту работу неохотно, потому что она очень трудоемка и не всегда оплачивается в оговоренном размере.