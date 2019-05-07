В Ташкенте в рамках первого международного Фестиваля ландшафтного искусства прошел парад невест, сообщает podrobno.uz.
Как сообщила пресс-служба столичной администрации, около 100 девушек в свадебных нарядах прошли под музыку в центре города.
С 3 по 5 мая в Ташкенте прошел первый международный фестиваль ландшафтного искусства Landshaftopen.uz. В рамках фестиваля прошли выставка ландшафта, фестиваль цветов, парад невест, красочные оpen аir- шоу. На фестивале были представлены работы ландшафтных дизайнеров и архитекторов, питомники декоративных растений, флористика, садовая мебель, прикладное искусство.
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Alisher20 часов назад
Вот молодцы Узбеки могут удивит!!!! Молодцы базара нет Вам!!