Умеджон Ашуров, водитель автомашины Mercedes (госномер 0847 НН 01) был задержан в состояние алкогольного опьянения.

За неделю на дорогах города зафиксированы более 4 тысяч нарушений правил дорожного движения, задержаны 7 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.

Среди задержанных, как сообщает пресс-служба столичной милиции, числятся два таксиста – Бехрузджон Джобирзода, водитель автомашины Hyundai (госномер 7747 ТТ 05) и Махмадулло Юсупов, также управлявший Hyundai (госномер 7356 ТТ 05). Оба находились за рулем авто в нетрезвом состоянии.

Согласно нормам законодательства Таджикистана, за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения нарушителям назначают штраф в размере трехсот показателей для расчётов, то есть, 16,5 тыс. сомони или административный арест на 15 суток с лишением права управления автотранспортом сроком на пять лет.

Сообщается, что за указанный период на дорогах города зафиксированы более 4 тысяч нарушений правил дорожного движения.

В рамках рейдов за это время зафиксировано 9 случаев вождения без номерных знаков, 136 случаев превышения скорости, 101 случай использования мобильного телефона за рулём, 27 случаев несоблюдения светофора, 11 случаев неподчинения требованиям сотрудников ГАИ, 63 нарушения правил маневрирования и 122 случая вождения автомобиля без техосмотра.

Были также выявлены нарушения ПДД со стороны пешеходов и водителей общественного транспорта.

Среди водителей общественного транспорта выявлено 44 случаев нарушения маршрута движения и 328 случая перегрузки салонов. А пешеходы нарушили ПДД 879 раз в течение недели.

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