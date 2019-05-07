Эта неделя в Таджикистане будет жаркой: температура воздуха прогреется до 35 градусов, а в некоторых южных районах столбик термометра и вовсе перевалит эту отметку.
Такая жаркая, поистине, летняя погода, продержится вплоть до 15 мая, сообщили «АП» в гидрометцентре Таджикистана.
По прогнозам синоптиков, в этот период в долинах Таджикистана будет в основном без осадков.
«Температурный фон по югу страны составит 34-35 градусов, в Душанбе - в районе 32-33 градусов. По Согду, в низововьях, будет 30-35 градусов, а в горной части области - от 25 до 29 градусов, в горах 20-25 градусов. По ГБАО тоже ожидается температура в районе 20-25 градусов», - сообщила "АП" начальник Гидрометцентра Джамиля Байдуллоева.
В Душанбе до конца недели ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днём составит 28-32 тепла, ночью 9-13 тепла.
В Хатлоне до конца недели будет небольшая облачность, без осадков. Температура днём прогреется до 31-35 градусов.
Небольшую облачность, без осадков, синоптики ожидают и в Согдийской области. До конца недели по области температура воздуха днём поднимется до 26-33 градусов, ночью 10-15 тепла.
По Горном Бадахшане до конца недели тоже будет небольшая облачность, без осадков. Температура по ЗГБАО ночью 2-7 тепла, днем 17-24 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза, днем 6-12 тепла.
У соседей будет жарче
В Узбекистане на этой неделе во многих районах республики установится жаркая погода. По прогнозу "Узгидромета", температура воздуха составит 5 градусов выше нормы, сообщает CA-NEWS (UZ).
В основной части страны температура воздуха на этой неделе составит днём +30+35. Ночью +15+20 градусов. А в Карши и Термезе, что на самом юге Узбекистана, 8 и 9 мая воздух прогреется до +39 градусов тепла.
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Socrat15 минут назад
Расходимся. Сиесты все равно не будет