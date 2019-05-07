Родственники погибших и пострадавшие в катастрофе в Шереметьево получат выплаты от страховых компаний, властей регионов и компании «Аэрофлот», сообщает со ссылкой на министра транспорта России Евгения Дитриха Медуза.

По словам Дитриха, семьи погибших, в том числе погибшего бортпроводника, согласно предварительному предложению, могут получить от «Аэрофлота» по пять миллионов рублей.

Власти Подмосковья собираются выплатить по два миллиона рублей семьям погибших жителей региона и по одному миллиону — родным остальных погибших. Пострадавшие из всех регионов получат по 500 тысяч рублей.

Власти Мурманской области и Москвы собираются выплатить родственникам погибших жителей своих регионов по одному миллиону рублей, пострадавшим — по 500 тысяч рублей. Кроме того, возможны выплаты от других регионов, названия которых Дитрих не раскрыл.

Страховые компании «Альфастрахование» и СОГАЗ, как сообщал «Коммерсант», могут выплатить до двух миллионов рублей за гибель пассажира и по 25 тысяч рублей на его погребение. Размер выплат пострадавшим зависит от вида травмы, лимит по ним — до двух миллионов рублей.

Список документов для получения выплаты опубликован на сайте «Альфастрахования».

В авиакатастрофе в Шереметьево 5 мая погиб 28-летний уроженец Хатлонской области Таджикистана Фатхуддин Курбонбекзода, который летел в самолете Superjet из Москвы в Мурманск.

Иброхим Ахмадов, пресс-секретарь представительства министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в России по миграции, 6 мая сообщил, что погибший также имел гражданство Российской Федерации.

"Сотрудники посольства Таджикистана в России уже связались с родными Фатхуддина Курбонбекзода в Таджикистане, и делают всё, чтобы в кратчайшие сроки отправить его тело на родину", - отметил он.

Однако он не уточнил, получит ли семья Фатхуддина Курбонбекзода компенсацию от российский властей.

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