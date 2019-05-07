Действующий президент Украины Петр Порошенко вызван на допрос в генеральную прокуратуру страны. Об этом пишет Медуза со ссылкой на «Украинские новости».
По словам собеседника издания, Порошенко хотят допросить «по делам о преступлениях против евромайдановцев».
Как уточнил «Интерфаксу» начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, это будет уже второй допрос главы государства в рамках расследования этих уголовных дел. Порошенко вызван в качестве свидетеля, уточнил он.
Допрос состоится в 10 утра 7 мая.
В предыдущий раз Порошенко допрашивали в ноябре 2016 года. Он не стал подписывать протокол допроса.
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Зардушт57 минут назад
В Украине демократия.. Могут вызвать на допрос действующего Президента страны. Вы можете такое представить в России, Таджикистане или других соседних странах?
said58 минут назад
Цирк. Да могли бы и за семейным ужином поговорить.