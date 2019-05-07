Перспективы развития сотрудничества Таджикистана и Ирана обсудили в Тегеране, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

Новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный посол Таджикистана в Иране Низомиддин Зохиди вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джаваду Зарифу.

«В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись мнениями относительно нынешнего состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества», - сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

Департамент информации МИД РТ

Глава внешнеполитического ведомства Ирана поздравил нового посла с началом деятельности в Тегеране и пожелал ему успехов.

Низомиддин Зохиди был назначен на должность главы дипмиссии Таджикистана в Иране 10 апреля. До этого он работал первым заместителем министра иностранных дел Таджикистана, и является дипломатом высокого уровня.

В начале марта изменения произошли и в посольстве Ирана в Таджикистане. Глава иранской дипмиссии Худжаттулло Фагони, который занимал этот пост с 2014 года, завершил свою дипломатическую миссию в нашей стране. Новым послом Тегерана в Душанбе был назначен Мухаммадтаки Собири, который ранее работал заместителем главы управления финансов внешнеполитического ведомства Ирана.

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