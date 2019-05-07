Эмомали Рахмон лишил постов мэров нескольких городов республики и произвел незначительные перестановки.

Указами президента Амонулло Хайрулло освобождён от должности мэра Куляба, Бахром Иноятзода - Истаравшана, Самизода Санавбар Зайнулло – Леваканта, Баходурзода Абдуджаббор Саттор - от должности председателя района Абдурахмана Джами Хатлонской области, сообщает пресс-служба президента.

Президент также подписал правительственное постановление об освобождении от должности первого заместителя Министра энергетики и водных ресурсов Рахимзода Султона Нурмахмадпура в связи с переходом на другую работу.

Он назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Республике Индия.

Другими указами президент назначил исполняющих обязанности председателей Куляба, Истаравшана, Леваканта и района Джами.

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