У британского принца Гарри и его супруги Меган родился сын. Объявление об этом появилось в официальном инстаграме пары, сообщает Медуза.
"Это мальчик! Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские счастливы объявить о рождении у них ребенка", - сообщила супружеская чета в Instagram.
«Герцогиня и ребенок здоровы и чувствуют себя хорошо», — говорится в сообщении.
Сын Гарри и Меган появился на свет рано утром 6 мая, как сообщает пресс-служба Букингемского дворца это произошло в 5:26 лондонского времени или 7:26 мск. При рождении мальчик весил 3,26 кг.
Таким образом, королева Великобритании Елизавета Вторая стала прабабушкой в восьмой раз, сообщает РБК.
Имя мальчика, который занял седьмое место в линии престолонаследия, будет объявлено спустя некоторое время. Его первые фотографии мир увидит через несколько дней, когда принц Гарри и Меган пригласят фотографов в Виндзорский парк.
Актриса Меган Маркл и младший сын наследника британского престола поженились 19 мая 2018 года.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
В Ташкенте прошёл парад невест
«StartUp Чойхона VII» в городе Бохтар прошел на ура!
В Таджикистане на этой неделе установится летняя жара
Израильтяне испытают под Бухарой способ получения воды из воздуха
Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят до 10 миллионов рублей компенсации
В Худжанде открылся Коворкинг центр «САМО»
Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины
Посол Таджикистана в Иране встретился с главой иранского МИД
Рустам Эмомали поручил ресторанам полноценно работать в месяц Рамазан
Президент снял с постов мэров нескольких городов Таджикистана
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста
Омар Хайям43 минуты назад
Поздравляем! Здоровья новому человечку!