АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 7 МАЯ 2019 ГОДА

- Открытая лекция советской культуры в годы Великой Отечественной войны состоится в Российском центре науки и культуры в 10:00. Здесь же, в 15:00, состоится акция «Диктант Победы», в которой смогут принять участие все желающие.

- НАНСМИТ проводит круглый стол «Дорожная безопасность в Таджикистане: проблемы и пути решения», место проведения – «Душанбе-Плаза», начало в 9:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 7 МАЯ

День радио, праздник работников всех отраслей связи.

1960 – Принят закон СССР о постепенной отмене налога с заработной платы.

1960 – Принят закон СССР о введении 7–часового рабочего дня.

2010 - В Кулябе и прилегающих районах произошло наводнение, в результате погибло 45 человек, около 4,5 тыс. людей остались без крова.

2014 - На таджикско-кыргызской границе на автодороге, соединяющей город Исфару с джамоатом Ворух, вблизи кыргызского села Куктош, произошел очередной инцидент между гражданами двух государств, в результате которого пострадало около 60 человек с обеих сторон;

2016 - Посольство Украины в Таджикистане наградило 134 таджикских ветеранов Великой отечественной войны, участвовавших в 1944 году в боях за освобождение Украины, медалью «70-лет освобождения Украины от фашистских захватчиков».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 7 МАЯ

1929 – Родился актер, режиссер театра, заслуженный деятель Таджикистана Алиризо Рахмонкулов.

1935 – Родился академик, заслуженный деятель науки Таджикистана Пулод Усманов.

1948 – Родился оперный певец Адхам Холиков.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 МАЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 16-21 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 30-35 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 тепла, днем 17-22 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза, днем 6-11 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 27-32 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 19-24 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 18-20 тепла.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.