Дети беженцев и мигрантов представили в Москве короткий мультфильм «Голоса издалека». Проект стал результатом совместной работы центра «Такие же дети», Политехнического музея и команды мультипликаторов под руководством Юрия Михайлина.

Как подростки, которых не взяли учиться в российские школы, рассказывают об изобретениях, дающих возможность людям разговаривать друг с другом, — узнали «Такие дела».

«В России образование закончилось»

19-летняя Асия в мультфильме нарисовала Смерть, которая дарит Ломоносову айфон. Асия с родителями сбежали из Афганистана, где подвергались преследованиям. Сначала они попали в Таджикистан, где прожили несколько лет, а потом переехали в Россию.

В Таджикистане Асия училась в школе, но по приезде в Россию образование закончилось: тут девушку никуда не берут. Сейчас она занимается в некоммерческом интеграционном центре «Такие же дети» — здесь есть занятия по русскому языку и другим предметам, подготовка к школе и консультации психотерапевта.

Вместе с Асией над мультфильмом работал 15-летний Васим. Он тоже приехал в Россию из Афганистана. Он с родителями жил в пригороде Кабула, но из-за военных действий семье пришлось уехать.

Васим рассказывает, что в Афганистане он ходил в школу, но там не было ничего: ни учителей, ни занятий.

В России юноша тоже учиться не может. Формальная причина одна — у родителей нет нужных документов, поэтому детей в школы не зачисляют.

В Москве и Московской области школы неохотно берут детей мигрантов и беженцев. Часто директора школ ссылаются на приказ № 32 Минобрнауки, согласно которому для зачисления ребенка в школу родители обязаны предоставить документы, разрешающие пребывание на территории России.

Руководство школ требует у родителей регистрацию, а если документа нет, отказывается зачислять ребенка. В 2015 году Верховный суд признал, что подобная практика незаконна, и закрепил право детей на образование, но ситуацию это не изменило.

Точных данных, сколько детей беженцев не ходит в школу, нет, но по оценке сотрудницы Института демографии Юлии Флоринской за 2010 год, их число колеблется от 10 до 25%.

«Отсутствие образования обычно остро переживается, что часто ведет к подавленности, отчужденности и пассивности, может стать причиной маргинализации, появления склонности к насилию, вовлечения в преступные группы», — говорится в докладе комитета «Гражданское содействие» о доступе детей к школьному образованию.

Лаборатория среди снегов

Асия и Васим вместе с другими подростками из Африки, Афганистана и Анголы, Вьетнама, Узбекистана и Киргизии нарисовали 12-минутный мультфильм, в котором Ломоносов и другие персонажи рассказывают об изобретении телефона, радио, спутников и ракет.

Асия Фото: Лена Сиволап

Всего над проектом работали 18 подопечных центра «Такие же дети». Работа продлилась три месяца, за это время они разработали сюжет, сделали рисунки и озвучили персонажей.

В основе проекта лежала идея ввести детей из семей мигрантов и беженцев в жизнь общества и культурную среду, рассказывает заместитель директора Политехнического музея Вера Шенгелия.

«Музей — это больше не хранилище объектов, где лежат картины, а важный агент для социальных изменений, — говорит она. — Когда дети живут в чужой стране, у них есть ощущение, что они оказались где-то на Марсе. Мы хотели показать детям предметы из экспозиции музея, чтобы они поняли: здесь есть привычные им предметы, здесь работают те же самые законы, та же самая история. Когда дети смотрели экспозицию, они то и дело говорили: “О, телевизор с линзой! Я видел его у бабушки в Афганистане!”»

Другой задачей проекта было преодолеть проблему геттоизации — мигрантам тяжело ассимилироваться, у них нет навыков языка, навыков связи, контактов.

«Когда они никогда не ходят в музеи, то и их дети, вырастая, тоже думают, что это не для них, а для каких-то других людей в хороших костюмах», — добавляет Вера.

Замысел картины, рассказывает руководитель проекта Юрий Михайлин, складывался постепенно.

«Особенно важной для нас была идея общения, потому что дети беженцев изначально плохо знают язык, им сложно вступать во взаимодействие, выражать свои мысли и чувства. Поэтому один из центральных образов — телефон, и еще смартфон, выражающий в себе как бы высшую ступень эволюции средств общения: все изобретения [в нашем мультфильме] усовершенствовали возможность людей разговаривать друг с другом».

Историю, показанную в мультфильме, придумывали на протяжении всего времени работы, постоянно что-то уточняя.

«Было интересно отталкиваться от неожиданного, что предлагают дети, — вспоминает Юрий Михайлин. — На одном из занятий 19-летний юноша из Африки Мардок рассказал о своих впечатлениях от впервые увиденного снега. Возникла идея сделать эти заснеженные поля, куда они прилетают в начале — своего рода встреча с Россией. И лаборатория посреди снегов. Потом Мардок и Мадлена согласились спеть. Это было важно, потому что Мадлена преодолела страх петь, для нее попробовать оказалось важнее».

Всего в Москве и Московской области живут, по неофициальным данным, 50 тысяч детей беженцев и мигрантов, говорится на странице центра «Такие же дети». В центре занимаются более ста детей, в том числе из Конго, Нигерии, Вьетнама и Египта. Проект начал работать в 1996 году на базе комитета «Гражданское содействие» — тогда волонтеры занимались с беженцами, прибывшими в Москву из-за чеченской войны. Сейчас центр «Такие же дети» работает как самостоятельный проект и существует на частные пожертвования и редкие субсидии, в штате работают педагоги, психологи, воспитатели и другие специалисты.

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