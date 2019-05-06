Следственный комитет рассматривает несколько версий катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося 5 мая при аварийной посадке в Шереметьево.
Одной из версий стала «недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта».
Также следствие рассматривает версии, согласно которым катастрофа произошла из-за неисправности самолета или неблагоприятных метеоусловий.
Как пишет Медуза, у сгоревшего самолета Superjet ранее был зафиксирован только один серьезный технический сбой, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник в авиационной промышленности.
В январе 2018 года во время снижения у самолета не выпустились закрылки, но тогда полет завершился благополучно, рассказал собеседник «Коммерсанта». Он не уточнил детали инцидента.
По словам источника издания, сгоревший борт был произведен на заводе в Комсомольске-на-Амуре и передан «Аэрофлоту» в сентябре 2017 года. Он имел относительно небольшой налет (не более семи часов в сутки) и совершал преимущественно короткие (не более двух часов) перелеты.
Самолеты Superjet в авиационной отрасли известны частыми неисправностями, обычно связанными с двигателями. Но до этого с ними произошла только одна катастрофа с человеческими жертвами. В мае 2012 года Superjet, выполнявший показательный полет в Индонезии, врезался в склон горы. На борту самолета находились 45 человек, все они погибли. Причиной крушения назвали ошибки пилотов и диспетчеров.
В воскресенье, 5 мая, в аэропорту Шереметьево при аварийной посадке загорелся лайнер SSJ-100, следовавший в Мурманск. На борту находились 78 человек, среди них трое детей и пятеро членов экипажа. Выбраться из охваченного огнем лайнера удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.
Следственный комитет опубликовал видео со сгоревшим в Шереметьево самолетом Sukhoi Superjet 100.
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Омар Хайям25 минут назад
Судя по видео тут большая часть вины на пилотах. Самолет был управляем в воздухе, не горел и даже смог уйти на второй круг. Он загорелся вследствии жесткой посадки. А там уже паника сделала свое черное дело. Не помогла даже относительно быстрая (55 секунд вместо 90) эвакуация. Полные баки топлива...
Ибод18 часов назад
Следственный комитет рассматривает.....
Думаю, правильнее СК России. Вы же пишите из Таджикистана, если даже вы российское СМИ