Более 200 казахстанских детей подверглись сексуальному насилию и разврату за первые три месяца 2019 года, передает Kazakhstan Today.

"В этом году в Казахстане катастрофически вырос уровень сексуального насилия над детьми! Больше двух детей в день насилуют и развращают в Казахстане", - сообщает общественный деятель Дина Смаилова (Тансари). Ссылаясь на данные Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК, она сообщила, что за три месяца 2019 года 207 детей подверглись сексуальному насилию и развратным действиям.

В частности, за этот период изнасилование (статья 120 УК РК) совершено в отношении 49 детей, что на 63,3% больше показателя прошлого года.

"За три месяца совершены насильственные действия сексуального характера (статья 121 УК РК) в отношении 42 детей - по сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на 110%. За три месяца совершены развратные действия (статья 122 УК РК) в отношении 116 детей, это на 20,18% выше, чем в прошлом году!" - проинформировала Смаилова.

По данным казахстанских общественников (на конец ноября 2018 года) в 2018 году были изнасилованы 84 ребенка, 88 детей пережили действия сексуального характера, зафиксировано ещё 138 случаев развращения малолетних.

В апреле 2019 года президент Казахстана подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, связанным с деятельностью организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка". Документ предусматривает ужесточение ответственности за изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних путем увеличения сроков лишения свободы.



С 2018 года в Казахстане начали применять к педофилам химическую кастрацию. Процедура проводится только по приговору суда в отношении лиц, признанных склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних по заключению судебно-психиатрической экспертизы.

В некоторых странах мира применяются более радикальные меры по борьбе с преступлениями против детей. В Индии, к примеру, ввели смерную казнь за изнасилование девочек младше 12 лет.

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