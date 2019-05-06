4 мая на Душанбинском городском кладбище состоялась военно-патриотическая акция «Горсть памяти», проходящая по всей территории России, а также иностранных государств, где есть захоронения советских солдат.

Два кисета с землей, собранных с братской могилы бойцов и командиров Красной Армии, умерших в эвакогоспиталях Душанбе во время Великой Отечественной войны, были переданы для историко-мемориального комплекса ВС России.

Передача кисетов прошла на торжественной церемонии, где присутствовали посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, командир 201-й военной базы полковник Сергей Горячев, участники добровольческой группы «Память -201», воины интернационалисты.

Фото Гафура Шерматова

«Военно-патриотическая акция «Горсть памяти» прошла во многих регионах Российской Федерации и за её пределами, - сказала на церемонии Игорь Лякин-Фролов. - Эта акция объединяет не только территории и народы, бывшие в составе Союза, эта акция объединяет людей, которые помнят и скорбят».

Полковник Сергей Горячев подчеркнул, что «братская дружба и сплоченность всех народов СССР стала решающим фактором Победы над фашистской Германией и сохранение памяти о всех павших воинах в годы Великой Отечественной войны наш священный долг».

Собранную землю передадут в историко-мемориальный комплекс Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации для увековечивания памяти погибших воинов.

В годы Великой Отечественной войны только в Душанбе находилось 22 эвакогоспиталя. Из-за дефицита помещений располагались они в школах и гостиницах, вузах и дворцах культуры. Самых тяжелораненых: обожженных летчиков, танкистов, раненых с увечьями, несовместимыми с возвращением на фронт, - отправляли в Таджикистан. Это были защитники Сталинграда, Севастополя, Одессы и Кавказа. К сожалению, некоторые из них, несмотря на предпринимаемое лечение, скончались, так как полученные ими на фронте ранения были слишком тяжелыми. Все они были захоронены на душанбинском городском кладбище.

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