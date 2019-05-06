Для вашего удобства сделали календарь, по которому можно сверять время открытия и закрытия поста.

Рамазан - месяц священного поста у мусульман. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости. Воздержание начинается за пять минут до утреннего намаза и заканчивается после захода солнца (с началом вечернего намаза).

Пост в этом году будет длиться 30 дней: ночь с 5 на 6 мая - первый таровех-намаз, ночь могущества (Ляйлят-уль Кадр) придется на ночь с 31 мая на 1 июня, а завершится Рамазан праздником Ид аль-фитр или Иди Рамазон являющимся первым по значению праздником у мусульман, 5 июня.

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