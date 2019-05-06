За минувшие выходные в результате ДТП в республике погибли четыре человека, в том числе, один  несовершеннолетний, сообщает пресс-служба МВД.

В частности, два человека погибли и четверо получили ранения в результате ДТП на автодороге Душанбе-Турсунзаде в субботу, 4 мая. 

По сообщению МВД, водитель автомашины Nissan Cefiro не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с автомашиной Hyundai Porter.

10:43 12 марта

Водителю, по вине которого погибли девять человек, грозит до десяти лет лишения свободы

«На месте ДТП от полученных травм погибли 36-летний водитель Hyundai Porter и 45-летняя пассажирка автомашины Nissan Cefiro. Водитель и трое пассажиров автомашины Nissan Cefiro госпитализированы с различными травмами», - сообщает пресс-служба.

Также МВД сообщает о гибели несовершеннолетнего 5 мая в результате ДТП в районе Рудаки. 

«25-летний водитель автомашины Opel Vectra во время движения по трассе Вахдат-Душанбе не справился с управлением и сбил 12-летнего мальчика. Пострадавший скончался в больнице», - сообщает пресс-служба. 

В этот же день под колёсами автомобиля погиб неизвестный пешеход на дороге Душанбе-Худжанд.

«Водитель автомашины Opel Astra на территории района Истаравшан сбил неизвестного пешехода в возрасте 55-60 лет. Пострадавший скончался в городской больнице. Для опознания погибшего ведётся оперативная работа», отмечает пресс-служба МВД. 

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства указанных ДТП, ведется следствие. 

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