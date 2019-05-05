Ещё не все жители и гости столицы знают, что в Душанбе открылся второй по счёту зверополис. Мы навестили этот небольшой мир животных, в котором они живут дружно и для них созданы все необходимые условия. О том, как живут питомцы и чем их кормят, рассказываем в этом репортаже.

Нас встретила замечательная и позитивная Наргиз Дадабаева, администратор нового столичного зверополиса, который находится на подвальном уровне супермаркета Ашан, а точнее - на парковке.

Наргиз поделилась с нами, что до того, как устроиться на работу администратором, она немного боязливо относилась к животным, но, не прошло и месяца, как она поняла, что работа с животными - это ее призвание. И действительно, у неё это получается. Наргиз очень трепетно относится к обитателям зверополиса, и зверьки это чувствуют. Особенно две собачки породы мопс - Ронни и Мося, которые следуют за ней по пятам, куда бы девушка не пошла.

По словам Наргиз, в полисе работают 3 основных специалиста, которые ежедневно ухаживают за животными, следят за температурой в их помещениях. Кормят их по 4-5 раз в день, выгуливают (тех, кого можно), и даже играют с ними.

Так кто живет в зверополисе?

Тут немало самых разнообразных и интересных братьев наших меньших: белки, кролики, морские свинки, африканские кабанчики и ёжики. Нубийские козы (купите для них моркови, они будут вам благодарны), очень смешной сурикат, милейшие макаки-крабоеды, коати, лори, джунгарские хомячки, черепашки, говорливые попугайчики, канарейки и цыплята.

А еще тут есть несколько видов королевского питона, удавы, ящерицы, зелёная игуана (погладьте ее хоть раз, она это очень любит – даже глазки прикрывает), семь нильских и африканских крокодилов (их гладить тоже можно, но мы побоялись), а также рыбки. В общем, обителей полиса и не перечесть.

Чем их кормят?

Среди обитателей зверополиса, естественно, есть те, кто питается исключительно специфичной едой, а другие в принципе всеядны. Специфичной едой питаются многие виды пресмыкающихся, а также огромные африканские паучки. Основной их деликатес - это мадагаскарские тараканы, черви, рыбьи хвосты и жабры и куриные внутренности, а также отчасти фрукты и зелень. Крокодилам подавай только мясо, а там неважно какое. Лори - ночные животные, обезьянки, сурикаты, кобанчик, коати - не выбирают еду, едят все, но самое свежее и вкусное. Кролики, козы, белки, ёжики, черепашки, любят лакомиться фруктами, овощами, травой и зеленью.

Птички тоже любят зелень и фрукты, но их основным кормом являются бобовые культуры.

Пожалуй, царями и звёздами зверополиса является парочка мопсов Ронни и Мося - очень умные создания и отличные актеры: делают жалкий вид, чтобы все внимание было только на них и чтобы посетители их чаще кормили. И у них это отлично получается.

«Кроме основной еды, мы каждые выходные кормим своих питомцев ещё и специальными витаминами, сладостями, рыбьим жиром. Кроме того, проводим ветеринарное обследование. На все дела у нас есть понедельник - санитарный день», - говорит Наргиз.

Что вас тут удивит?

У каждого животного (кроме кабанчика и улыбчивого сурриката) здесь есть пара, а это для них очень важно. По словам Наргиз, скоро и оставшимся одиночкам приедет пара, также зверополис пополнится лисами.

Честно говоря, больше всего нас удивило то, что звери тут все прирученные, не чураются людей, а наоборот смело подходят, чтобы их покормили, погладили, взяли на руки и даже поиграли. Зверьки дружны не только с посетителями, но между собой. Например, кабанчик Хрюша живёт в одном домике с морскими свинками, а змей поочередно выпускают поползать на искусственном газончике и их даже сторожат Ронни и Мося.

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Самыми частыми посетителями зверополиса являются дети и их родители. Родители говорят, что бывают дни, когда они по несколько раз посещают животных. И больше всех детки любят поиграть с цыплятами и хомячками, потому что они маленькие «и такие пушистые», - восторгаются сами дети.

И еще. В зверополисе работают волонтёры - около 30 школьников. Они приходят сюда каждый день и помогают ухаживать за зверьками.

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