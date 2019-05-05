О том, как лица с ограниченными возможностями живут в Таджикистане, рассказал врио директора Национального объединения слепых Дангаринского района Голиб Джурахонзода, который на своём примере вдохновляет других верить в лучшее.

- Кто учит таджикистанцев с нарушениями зрения ходить?

- На сегодняшний день лица с ограниченными возможностями активно поддерживаются общественными организациями и активными представителями гражданского общества. Благодаря их усилиям лица с нарушениями зрения охвачены работой почти во всех сферах деятельности, за исключением производственной отрасли. Кроме того, реализуются десятки государственных программ, которые направлены на личностное развитие и интеграцию лиц с ограниченными возможностями в общество. Одна из таких программ реализуется Министерством образования. Это программа по инклюзивному образованию для лиц с нарушениями зрения, которая была инициирована общественными организациями в 2006 году.

Я сам учусь на юрфаке Таджикского национального университета. В группе у нас лиц с нарушениями зрения 2 человека – я и моя однокурсница. Я инвалид 1-й группы, то есть из 100% могу видеть только 2, но это уже не мешает мне быть в обществе зрячих.

Если данная программа будет полностью и эффективно реализована, то отпадёт необходимость лицам с ограниченными возможностями обучаться в специализированных интернатах.

- Как вы считаете, почему в Душанбе нет тактильной плитки на дорогах, чтобы лица с нарушениями зрения могли ходить самостоятельно?

- Когда я был в Турции, я попрактиковался ходить по этим тактильным плиткам, и это очень удобно и человек чувствует себя намного увереннее и самостоятельнее. Наш город с каждым днём процветает и развивается, модернизируется и становится удобным в плане жизни вообще. И было бы хорошо, чтобы это сделали и у нас.

С другой стороны, мы понимаем, что в других странах есть специальные цеха по производству тактильных плиток, а у нас пока нет. Если смотреть на этот вопрос с экономической точки зрения, то понятно, что при закупке плитки, мы будем платить тройную цену. Наверное, поэтому этот вопрос и не поднимался в Таджикистане.

В любом случае мы хотим предложить правительству построить такой цех.

«Толерантность, равноправие, интеграция» — вот главный принцип Международного дня белой трости, который ежегодно отмечается 5 мая.

- А можно все же подробнее - как пользоваться рельефными плитками? Чем они полезны для лиц с нарушениями зрения?

- Рельефные плитки удобны тем, что у них на поверхности есть выпуклые прямые полосы, которые ноги чувствуют. А когда нужно сделать повороты налево или направо, начинаются плитки опять же с выпуклыми конусами в виде мелких кругляшков. Они и указывают на то, что пора свернуть направо или налево.

Когда есть тактильные плитки, отпадает необходимость ходить с тростью. Если в нашем городе хотя бы несколько километров дорог будут оснащены ими, потом можно будет организовать ориентировочные курсы для лиц с ограниченными возможностями.

«Мы сами создаем неправильные стереотипы»

- А как обучают таджикистанцев с нарушениями зрения ходить самостоятельно?

- Научить лиц с ограниченными возможностями ходить совсем несложно, потому что у нас очень развито чувство ориентации. Мы по звуку двигателя авто можем определить его марку. Если мы стоим на дороге, то чувствуем, что приближается автобус или другой вид транспорта. Некоторые из нас могут даже определить номер маршрута транспорта по его звуку – со спринтерами немного сложнее, но маршрут автобусов и троллейбусов определяют очень легко.

Нас хотя бы один раз нужно сопроводить в место, где мы еще не бывали, чтобы в следующий раз мы могли уже самостоятельно добраться туда.

- А с какими сложностями в процессе обучения сталкиваются незрячие граждане?

- Основная проблема – это найти спонсоров, которые могли бы обеспечивать зарплатой педагогов, работающих с лицами с ограниченными возможностями.

Другая проблема связана с семьями лиц с нарушениями зрения. Дело в том, что они ограничивают их в контактировании с внешним миром, думают, что они самостоятельно ничего не способны сделать. Этим они создают неправильный стереотип о лицах с нарушениями зрения. Родители сами не разрешают детям учиться и ходить в школы, стать членами общественных организаций и помогать другим - таким же, как они. Это неправильно.

Инвалиды Гиссарского учебно-производственного комбината слепых Фото Asia-Plus. Архивное фото

Благодаря тому, что моя семья давала мне полную свободу, я несколько раз терялся на улице, причем это было холодной зимой. Именно эти сложности помогли мне стать более самостоятельным и уверенным в себе.

- Кто легче поддаётся обучению: лица с врождёнными нарушениями зрения или приобретёнными и много ли последних?

- Конечно, же, те, у кого врождённое нарушение зрения. А люди, которые были раньше зрячими очень долгое время не могут прийти в себя и достаточно долго адаптируются под новые жизненные условия.

У меня есть воспитанник, который потерял зрение после 11 класса в результате сильной травмы головы. В течение 5 лет он не выходил в люди. Мы убедили его поступить в вуз и стать частью нашей организации. Сейчас он учится в Институте государственного управления.

По последним оценкам Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировано около 1,3 млрд человек с лёгкой и тяжелой формами нарушения зрения. А в Таджикистане число незрячих составляет около 10 тысяч человек, из которых 8,5 тысяч – это лица старше 18 лет, остальные – дети и подростки, не достигшие совершеннолетнего возраста.

«Жалеть не надо, надо помогать»

- А чем занимается ваша организация?

- Национальное объединение слепых Таджикистана не является членской организацией. Оно оказывает правовую поддержку и организовывает курсы по инклюзивному обучению для лиц с ограниченными возможностями по всей стране. Наша организация существует около ста лет и имеет свои 11 представительств по республике, одной из которых является объединение слепых в Дангаринском районе, где на данный момент я являюсь врио директора.

- Какие планы по дальнейшей поддержке незрячих?

- Хотелось бы помочь незрячим студентам, обеспечив их учебной аудио-литературой. Сейчас готовим проект с Соросом и надеемся, что будем полезны. Студенты будут проходить инклюзивное обучение и более самостоятельно готовиться к занятиям. Многие преподаватели из-за жалости ставят им оценки, что в будущем становится бедой не для них, а для самих незрячих. Их жалеть не надо, а надо просто помогать получить максимум знаний.

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