Последние несколько лет мы только и слышим об успешных историях, как молодые люди начинают стартапы и зарабатывают на этом миллионы. Почти каждый день появляется информация о том, что появился очереднорй Uber или Stripe и совсем скоро, возможно, появится таджикский Facebook. Обязательно появится, как только для рождения стартапов будет создана особая среда. Мы собрали несколько причин, которые стопорят этот процесс.

Таджикский рынок недостаточно велик

Стартапы зарабатывают на объеме. Другими словами, при небольшом рынке, который измеряется средней заработной платой, средним чеком или любым другим бизнес измерителем, завязанным на количестве населения, вероятность рождения и успешной реализации стартапа сильно снижается. Доставка еды через мобильный телефон – это крайне неинтересный бизнес для стартапера, если речь идет о населении в 100 000 человек.

В то же самое время, это нужное технологическое решение для населения – не всегда есть возможность выйти из дома для того, чтобы купить продукты, медикаменты и другие важные товары. Но это не говорит о том, что в Таджикистане невозможно реализовать прибыльный стартап, просто ограничение в населении увеличивает срок окупаемости вложенных денежных средств.

Именно по этой причине некоторые стартапы, которые действительно нужны своим целевым аудиториям, не будут иметь шанс на успешную реализацию без поддержки со стороны.

Тут стоит отметить, что предпосылками успешности стартапа становится решение массовых проблем. Для такого классического бизнеса как чайхана, причинами успеха становятся его способность решить проблемы многих людей: где поесть, попить, чуточку отдохнуть, снять стресс и т.д.. Если проблему человека, предприятия или государства можно решить с помощью высоких технологий и получать за это деньги – это стартап. Тут у нас все хорошо: море проблем, а также море прототипных технологичных решений уже успешно реализованных по всему миру – бери, копируй и внедряй.

Учебная среда

Основная потребность в рабочей силе для реализации стартапа это специалисты сферы информационных технологий, разнообразность и потребность в которых увеличивается с каждым днем. Сегодня на мировом рынке коллосальный дефицит программистов.

К примеру уже сегодня на портале поиска вакансий в России HH.RU требуются 40 000 программистов. Такой дефицит по всему миру заставляет работодателей соглашаться нанимать специалистов в этой области на основе удаленной работы (freelance), частичной занятости и это становится похожим на что-то вроде очень дорогих почасовых мардикоров, где стоимость за один час может достигать от 10$ до 30$.

Сегодня мы просим амнистию трудовых мигрантов (РФ), ищем страны где массово понадобится рабочая сила (Катар), не видим другой альтернативы для трудового населения кроме как его экспорт. В принципе, в краткосрочной перспективе здесь нет ничего постыдного, но планировать зарабатывать на этом всегда - это очень недальновидно.

Мы уже видим попытки международных организаций и крупных корпораций, таких как 55 Group, Accelerate Prosperity в подготовке специалистов в этой области, но этого недостаточно. Возможно у нас есть огромный пласт желающих, но очень мало тех, кто может этому обучить.

Инвестиции в знания приносят наибольший доход – Бенжамин Франклин дал эту рекомендацию несколько сотен лет назад.

Особые условия для капиталовложений

Капитал - это проблемный ресурс, который сложно найти, но легко потерять. Процентная ставка на кредит в банке в стране очень высокая: средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте на март этого года составляла 24,96%, что для стартапа, окупаемость которого, в лучшем случае, начинается от трех лет и больше, непозволительная роскошь.

Для сравнения в соседнем Кыргызстане на март текущего года этот процент составлял 17,74 в национальной валюте и 9,98 в иностранной валюте.

Стартапы требуют либо венчурного капиталовложения, либо капиталовложения с полным отсутствием ответственности стартапера за результат после успешного запуска и ведения бизнеса. Последние предоставляются, в основном, так называемыми ангел-инвесторами, которые рассматривают новые виды бизнеса, как источник дополнительной самореализации и самоутверждения. Либо деньги вкладывают те, кто обладает большой генерируемой выручкой, и смотрят далеко в будущее.

Оба вида капиталовложений требуют особых условий: смягченной законодательной базы, освобождения от некоторых налогов, достаточное наличие трудовых ресурсов.

Отсутствие базовой цифровой среды

Страны, в которых стартапы успешно развиваются и ускоряют темпы жизни за счет увеличения свободного времени субъектов экономики, прошли этап оцифровки базовых процессов в обществе, чего у нас до сих пор не произошло.

В Таджикистане этот процесс, конечно же, начался, но чуть затянулся. Простой пример: за оплатой счетов, скажем за электропитание, до сих пор приходят контролеры (плюс одна рабочая единица), оплату за госпошлины или штрафы нужно производить в кассах, где сидит кассир (плюс еще одна единица) и т.д. И таких кассиров в банках, “световиков”, ГАИшников и прочих - очень и очень много.

Ясно, что если произойдет оцифровка всех государственных, общественных и экономических процессов, то все эти люди временно останутся без работы и вопрос этот нужно решать ответственным лицам. Но все же искусственно замедлять темпы оцифровки нельзя.

Каждый запущенный стартап это что-то новое, а что-то новое это хоть какие то знания. Цифровая грамотность населения сегодня на самом низком уровне, к примеру на центральных рынках в регионах страны все еще можно наблюдать следующую картину: трудовые мигранты платят пять сомони, чтобы проверить наличие разрешения на въезд в РФ через сайт ФМС, что может сделать бесплатно любой у кого есть доступ в интернет.

Это важно потому что...

Все эти проблемы необходимо учитывать при желании наладить цифровую экономическую среду. Как и было сказано выше некоторые отдельные институты банковской и образовательной сферы, а также международные организации упорно над этим работают - буквально киркой долбят железную стену.

И все же для налаживания правильной среды, при которой стартапы будут появляться один за другим, должны быть применены более кардинальные меры, и без глубокого вовлечения государства в этот процесс ощутимых результатов не добиться.

Главное, помнить, что один стартап в поле не воин и одним стартапом цифровую экономику невозможно построить. Наличие множества стартапов станет залогом того, что следующий “родится” быстрее и с лучшим сроком окупаемости, иначе они будут как диковинка дрифовать в океане.

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