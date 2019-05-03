Крупнейшими продавцами золота в первом квартале этого года стали центральные банки Узбекистана, Монголии и Таджикистана.

Узбекистан продал в течение первого квартала 6,2 тонн золота, Монголия – 3,4 тонн, а Таджикистан – 1 тонну, говорится в докладе World Gold Council (Всемирного совета по золоту).

В опубликованном накануне, 2 мая, докладе отмечается, что лидером по закупкам золота является Россия. В первом квартале этого года Банк России закупил 55,3 т золота и довел объем резервов до 2168,3 т.

Эту тенденцию авторы доклада связывают со стремлением России снизить зависимость от доллара США на случай введения новых санкций.

Также в сравнительно больших объемах золото за этот период приобрели Центробанки Турции (40,1 тонн), Китая (33 тонн), Казахстана (11,2 тонн), Эквадора (10,6 тонн), Катара (9,4 тонн), Индии (8,4 тонн) и Колумбии (6,1 тонн).

В докладе подчеркивается, что в целом Центробанки мира приобрели в первом квартале 2019 года рекордное за последние шесть лет количество золота - 145,5 т, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем золотовалютных резервов Национального банка Таджикистана на начало этого года составил 4,9 месяцев покрытия импорта.

Среднемесячный объем импорта Таджикистана в прошлом году составил чуть более $262 млн.

В таджикском регуляторе воздерживаются от оглашения размера международных резервов в денежном выражении, отмечая при этом, что за последние четыре года объем этих запасов увеличился в 2,4 раза.

В прошлом году в Таджикистане был произведен рекордный для республики объем золота – 6,4 тонн.

Все производимое в республике золото, по данным Минпрома, приобретается Национальным банком Таджикистана.

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