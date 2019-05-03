Первый замхокима (главы администрации) Ташкента по вопросам экономики и предпринимательства Шерзод Хаджизадаев освобожден от должности за невыполнение задач по выделению кредитов молодым семьям, сообщает «Газета.Uz».

Увольнение состоялось после совещания у президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о реализации программы «Каждая семья — предприниматель» и привлечении населения к занятию бизнесом. На нем президент раскритиковал работу по программе льготного кредитования молодых семей и освоению кредитов, ответственным за которую был Шерзод Хаджизадаев.

На поддержку предпринимательских инициатив в 2019 году через коммерческие банки по стране выделены 6,2 трлн сумов (более $700 млн), но процесс освоения этих средств, как было заявлено на совещании, пущен на самотек.

В марте-апреле на развитие швейного производства, ремесленничества, птицеводства, рыбоводства и пчеловодства, строительство теплиц легкой конструкции, налаживание оказания бытовых услуг выделено лишь 19% от предусмотренных на эти цели средств, передает ИА "Фергана".

«Эти цифры свидетельствуют о том, что руководители, ответственные за развитие предпринимательства и выделение денег, дожидаются окончания года, – сказал Шавкат Мирзиёев. – Вследствие этого замедляются темпы привлечения населения, особенно молодежи и женщин, в предпринимательство, обеспечения их занятости и роста материального благополучия семей в целом».

Мирзиёев дал поручения активизировать выдачу и освоение кредитов и наладить работу центров по поддержке семейного предпринимательства, которые должны выделять пустующие площади и здания под выращивание сельхозпродукции и налаживание производства.

За «совершенно неудовлетворительный уровень организации исполнения программы» получили предупреждения руководители республиканской комиссии, председатель Совета министров Каракалпакстана, хокимы областей и Ташкента, а также руководители территориальных управлений Центрального банка.

Мирзиёев потребовал выделять деньги целенаправленно и учитывать при развитии бизнеса специфику регионов, традиционные для определенного района направления ремесленничества: керамика в Риштане, шелководство в Маргилане, изготовление тюбетеек и ножей в Чусте, садоводство и виноградарство в Алтыарыкском районе.

Хаджизадаев был назначен первым заместителем хокима Ташкента в октябре 2018 года. До этого он работал заместителем председателя Центрального банка.

Программа «Каждая семья – предприниматель» была запущена в начале июня 2018 года в Андижанской области и должна была охватить каждый регион, чтобы наладить систему производства товаров и услуг по принципу «одна махалля – одна продукция», - сообщает ИА «Фергана».

На местах идею быстро извратили местные чиновники. Так, сотрудники бюджетных организаций Навоийской области жаловались, что начальство вынуждает их сдавать деньги на покупку живых кур, а тем, кто живет в квартирах, предлагает тут же зарубить приобретенную живность.

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