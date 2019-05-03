2 мая на Координационном совете правоохранительных органов Согдийской области прокурор Хабибулло Вохидов выразил беспокойство по поводу участившихся случаев сознательного заражения людей ВИЧ.

«В период 2018 года и 4 месяцев 2019 года правоохранительными органами было выявлено 138 случаев сознательного заражение людей ВИЧ инфицированными лицами.

Если в 2018 году было выявлено всего 46 случаев, то за 4 месяца этого года уже известно о 92 случаях», - сказал он.

По его словам, в 2018 году было возбуждено 33 уголовных дел в отношении 26 ВИЧинфицированных лиц, в 2019 году уже возбуждено 39 уголовных дел в отношении 32 ВИЧ-инфицированных лиц по статье 125 (заражение ВИЧ-инфекцией) УК республики.

Фото Asia-Plus

На заседании также были рассмотрены вопросы состояния выполнения закона по защиты здоровья населения, государственного и частного медобслуживания, реализации лекарственных препаратов, завезенных в страну контрабандным путем и без сертификата соответствия, предотвращения инфекционных заболеваний и др.

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