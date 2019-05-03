Международный эксперт Бертрам Зоннтаг проанализировал формирование процентной ставки по кредитам в банковской системе Таджикистана.

Свое исследование международный советник провел в рамках технической помощи Института «Открытое общество-Фонд содействия» в Таджикистане, сообщает пресс-служба Национального банка Таджикистана.

Зоннтаг в ходе презентации своего исследования представителям банковского сектора республики отметил необходимость наладить правильную процентную политику со стороны кредитных организаций, так как, по его мнению, это связано с развитием отношений с различными секторами экономики страны.

Он предложил во время расчета процентной ставки по кредитам воспользоваться международной практикой.

Отметим, что представители бизнеса жалуются на слишком высокие процентные ставки по кредитам в банковской системе страны.

При этом кредиты большинством банков предлагаются только на краткосрочный и среднесрочный период. Некоторые эксперты считают, что часть предпринимателей становятся банкротами именно из-за высокой стоимости банковских кредитов.

«Такие кредиты могут себе позволить в качестве оборотного капитала разве что крупные торговые предприятия или оптовые импортеры товаров, а в редких случаях производственные предприятия, которые хотят расширить свой бизнес. Новый бизнес на таких условиях кредитования не построишь, оборот не позволит, тем более что и климат для ведения бизнеса в стране далеко не тот, что нужен», - уверен экономист Нур Раджабов.

Снижаются ставки, растут объемы

В Таджикистане второй год действует рабочая группа, которая была создана по поручению руководства республики для выявления реальной стоимости банковских кредитов и поиска путей снижения процентной ставки на них. Возглавляет данную рабочую группу замглавы НБТ Лола Салимова.

Согласно результатам проведенной группой работы, средневзвешенная ставка по кредитам в 2018 году составляла 26% в национальной валюте и 17,2% в иностранной валюте, снизившись на 2,2 процентных пунктов и 3,9% процентных пунктов соответственно по сравнению с 2017 годом.

В первом квартале этого года выдано кредитов на сумму 2 млрд сомони, что на 508 млн сомони больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средневзвешенная процентная ставка в первом квартале нынешнего года снизилась до 25,6% в национальной валюте и 15,7% в иностранной валюте.

За три месяца этого года выдано 179 тысяч кредитов, что на 24% (на 35 тысяч кредитов) больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

«Данные показатели свидетельствуют о том, что кредитные организации оживляют свою деятельность в направлении доступности финансов для населения, и, таким образом, вносят свой вклад в развитии экономики республики», - говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что НБТ продолжит предпринимать конкретные меры для осуществления приемлемой процентной политики в банковской системе, считая это действенным фактором для развития экономики страны.

Между тем, на сайте НБТ указывается, что к концу первого квартала средневзвешенная процентная ставка по кредитам в национальной валюте составила 24,96%, а в иностранной валюте – 15,66%.

Разница между ставками в национальной валюте и иностранной валюте связана с тем, что таджикская валюта обесценивается по отношению к иностранной валюте. Поэтому банки стараются предоставить кредиты в иностранной валюте.

Банковская система Таджикистана

Согласно размешенным на сайте НБТ данным, в настоящее время в республике действуют 17 банков. Однако полноценную деятельность фактически ведут только 15 из них. Два некогда системных банков страны – «Таджиксодиротбанк» и «Агроинвестбанк» четвертый год находятся в сложном финансовом положении. Эти два банка при предоставлении регулятором данных исключаются из общей статистики.

Также в банковской системе страны 25 микродепозитных организаций, 6 – микрокредитных организаций, 31 – микрокредитный фонд.

На стадии ликвидации находятся 52 кредитные организации республики, в частности третий год продолжается ликвидация двух банков – «Таджпромбанк» и «Фононбанк».

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