Мечеть в районе Рудаки была закрыта в 2017 году.

Комитет религии Таджикистана направил список из 594 ранее закрытых мечетей в Исполнительный аппарат президента с просьбой возобновить их работу, сообщил «АП» источник в Комитете.

По его словам, ранее аппарат президента просил их предоставить этот список.

«Мы получили письмо от аппарата президента по составлению списка мечетей, которые можно открыть. Такое решение принято со стороны президента страны в связи с многочисленными обращениями граждан. Речь идёт о закрытых мечетях в джамоатах», - сообщил источник.

По его словам, специальная комиссия изучила этот вопрос в регионах, на основе их решений и составлен список.

«В списке, в основном, мечети в далеких джамоатах и кишлаках, где нет альтернативы для совершения намаза. В этих местах жителям приходится идти в соседние кишлаки, что очень трудно, особенно для пожилых людей», - отметил источник.

Источник сообщил, что список согласуется с аппаратом президента, а также с руководством городов и районов страны. Их планировали открыть в начале священного месяца Рамазан, но точная дата открытия пока неизвестно.

За 2017 год в Таджикистане прекратили деятельность более 1700 мечетей. В 2018 году только в Согдийской области свыше 123 мечетей и медресе были отданы под социально-культурные учреждения — медпункты, швейные цеха, спортзалы и библиотеки.

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